Vedums frekke svar til Solberg: – Tror hun synes det er behagelig

I fjor var Trygve Slagsvold Vedum statsministerkandidat og leder for landets tredje største parti. Nå er han finansminister for et regjeringsparti som nærmer seg sperregrensa.

– Jeg tror folk kjenner uro rundt privatøkonomien sin, og uro rundt alt det som skjer i verden. Og nå er det jeg som har ansvaret. Og styrer Norge gjennom kanskje den meste krevende tiden Norge har hatt etter andre verdenskrig, sier Vedum.

ÆRLIG TALT: Vedum er gjest i denne ukens Ærlig talt på TV 2 Nyheter. Foto: Per Haugen / TV 2

På TV 2s siste måling fikk Senterpartiet en oppslutning på 4,6 prosent. Og fallet har vært enormt. Siden toppen ble nådd med 22,1 prosent i desember 2020, har fire av fem velgere forsvunnet.

– Det handler om hvem som har ansvar nå. Hadde Erna hatt ansvaret nå, så hadde hun opplevd noe av det samme, sier Vedum.

Tar ikke selvkritikk for fallet

På Vedums Facebook-side er det fullt av misfornøyde og skuffede velgere som skriver ting som at «Du sviktet oss som trodde på deg», «Er det noe som har skjedd med deg etter at du kom inn på de kontorene?», «Du skulle hjelpe oss vanlige folk» og «Jeg har stemt Sp hele livet, men aldri mer med deg som leder».

– Jeg blir ikke noe glad når jeg leser harde ting om meg selv, men så vet jeg også hvilket ansvar jeg har. Og da må jeg tenke to, tre, fire år frem i tid. Hvordan kan vi gjøre grep som gjør at de som ga meg tillit i valget i fjor ser at vi klarte å få Norge gjennom denne ekstremt krevende tiden, sier Vedum.

IKKE ENIG: Vedum mener ikke valgkampløftene er grunnen til at velgerne er skuffet nå. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Gjennom valgkampen lyktes du stort med å skape store forventninger om hva som skulle skje med Norge hvis du kom til makta. Kan det være det? At du gikk høyere på banen enn noen andre og derfor er folk ekstra skuffa over deg?

– Nei, jeg tror det handler om at folk kjenner uro rundt hverdagen og økonomien sin. Hvis man ser på de konkrete tingene, jeg var veldig opptatt av el-avgift i valgkampen, så har jeg redusert den mer enn det jeg sa. Men virkeligheten er så annerledes, sier Vedum.

– Men er det kanskje det som er så vanskelig? At nå er din skjebne å dempe de forventningene du selv har skapt?

– Nei, det er ikke det. Det er å ta Norge trygt gjennom den tiden vi nå er i, for nå er det helt ekstremt turbulente tider, sier Vedum.

Svarer frekk Erna

Tidligere statsminister Erna Solberg gjør det godt på målingene, bare ett år etter at hun tapte valget.

Nylig var hun ute med et stikk mot Vedum. Solberg gjorde et poeng ut av at det var parlamentarisk nestleder Geir Pollestad, og ikke Vedum, som hadde måtte svare for Senterpartiets dårlige målinger.

KOM MED STIKK: Erna Solberg mente Vedum måtte ta mer ansvar for å kommentere. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg sender en varm tanke til Geir Pollestad i Senterpartiet som nå har måttet kommentere alle de dårlige meningsmålingene. Han bør snart få se at noen andre i partiledelsen av og til også kommenterer dem. Han har virkelig måttet stå som en bauta for de dårlige nyhetene, sa Solberg.

Nå svarer Vedum med et frekt stikk tilbake:

– Jeg unner henne litt skadefryd. Og jeg unner henne å ha litt roligere dager og slippe å ha ansvar akkurat nå. Jeg tror hun synes det er litt behagelig, og det skal hun få lov til. For hun har hatt ansvaret lenge nok, og jeg har en plan om at hun skal få lov til å slappe av i lang, lang, lang tid, ler Vedum.