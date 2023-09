Vedum tilbake til start

SLINGER I VALSEN: Trygve Slagsvold Vedum klarer ikke å løfte Senterpartiet i valgkampen, tross ivrige forsøk på et provisorisk dansegulv med Erna Solberg (H). . Foto: Ditlev Eidsmo

Tidligere Senterparti-velgere strømmer nå til den nye konkurrenten Industri og Næringspartiet. På TV 2s ferske kommunebarometer torsdag kveld oppgir 9 prosent av dem som stemte på Vedum i 2021, at de nå vil stemme INP. Dette tilsvarer 35.000 velgere.

– Dette er en stor lekkasje som Vedum må tette hvis han skal ha håp om å se åtte- eller nitallet på valgdagen, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Senterpartiet går mest tilbake på målingen fra Kantar og ender på meget svake 6.7 prosent.

– Vi har planer om å få et bedre valgresultat enn dette og nå skal vi mobilisere til siste slutt, sier partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Hun legger til:

– Senterpartiet har foreslått viktige tiltak for barnefamiliene, i distriktspolitikken og vi har over 8000 utrolig dyktige listekandidater som står på valg lokalt. De vil gjøre en god jobb for sine lokalsamfunn.



Gjennom valgkampen har bakgrunnstallene vist en økende lekkasje av velgere fra Senterpartiet til Industri og næringspartiet. Resultatet er, som kurven under viser, at de to partienes kurver sakte men sikkert har nærmet seg hverandre.

Denne gangen er det bare 29 prosent av Senterpartiets velgere ved stortingsvalget i 2021, som fortsatt er lojale.

- I tillegg til INP er Senterpartiet også den glade giver til alle andre partier. Det er bare Mdg som ikke får stemmer fra Vedum og co som får stemmer av SP, sier Sørensen.

I kampen om å bli Norges største parti går Høyre litt tilbake mens Arbeiderpartiet går et par små knepp frem. Det skiller nå 3,4 poeng mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

Frp går mest frem og får 11,7 prosent og er tredje størst, mens SV nok en gang er fjerde størst, på bekostning av Sp.