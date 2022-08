Vedum slår tilbake: – Drar det altfor langt

TEATER: Raymond Johansen (Ap) skriver i sin nye bok at partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har drevet med "politisk teater". Foto: Ingvild Gjerdsjø og Jonas Been Henriksen / TV 2

– At det skal skape et fiendebilde eller være noe negativt eller brodd mot noen andre fordi du kjører en bil, da drar du det altfor langt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til TV 2.

Han reagerer på måten han blir omtalt i Raymond Johansens (Ap) nye bok.

«Politisk teater»

Det er i boken «Gjennom krisa» at finansministeren blir omtalt slik:

«Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum avbestiller statsrådbilen som vanligvis frakter ham til jobb, for heller å kjøre statsbudsjettet til Stortinget på lasteplanet av pickupen sin, kan det framstå som litt lattervekkende politisk teater. Men det føyer seg inn i en tradisjon av politisk kommunikasjon som har vist seg å være effektiv. Å skape fiendebilder av en virkelighetsfjern urban elite som ikke skjønner seg på vanlige folk, men tror de er bedre enn alle andre, kan fungere godt for politisk mobilisering.»

VALGTE EGEN BIL; Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kjørte sin egen bil da han skulle legge fram tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Litt konspiratorisk

Sp-lederen er tilsendt avsnittet, og svarer med tydelig tale:

– Det her er jo bilen min, at det er et fiendebilde å kjøre bilen sin fra A til B, da tenker du litt mye fiendebilder, Raymond. Jeg hadde kjørt bilen min inn til Oslo, og da hadde jeg parkeringsplass, sier Vedum til TV 2.

Han gir seg ikke med det:

– Du skal være litt konspiratorisk hvis du skal mene at det skaper et fiendebilde. Akkurat her må det være Raymond Johansen som skaper et fiendebilde av oss som kjører bil, legger Vedum til.

– Veldig glad i bil

Johansen presiserer at han ikke har sagt at Vedum skaper fiendebilder fordi han kjører bil.

– Jeg er veldig glad i bil og det å kjøre sjøl, det skriver jeg om i samme del av boka som Trygve er omtalt i.

NY BOK: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) ga mandag ut boken Gjennom krisa. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Johansen mener poenget var å skrive om hvordan «en del politikere» forsøker å skape splid mellom by og land, mens han mener de viktigste forskjellene i Norge handler om klasseskiller, og ikke om hvor du bor eller hvordan du kommer deg til jobb.

– Så har jeg notert meg, og nevnt i boka, at akkurat den dagen hele pressekorpset står og venter på ham, velger Trygve å kaste statsbudsjettet på lasteplanet på bilen sin i stedet for å kjøre statsrådbilen. Både Trygve og jeg har vært med en stund og veit at kommunikasjon er litt mer enn bare det du sier. Det er jeg sikker på at finansministeren tåler!

– Varte for lenge

I den nye boken er ikke Johansen nådig verken mot Høyre eller egen regjering.

«Selv om regjeringen nå var utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, forsvant ikke alle gnisninger mellom stat og hovedstad.», skriver Johansen.

Ap/Sp-regjeringen hadde så vidt rukket å koste opp konfettien fra gjenåpningen, før krisen tok tak på ny.

«I ettertid er det lett å konkludere med at omikron-nedstengingen av Norge, som endte opp med å vare i to måneder, var en overreaksjon – og at den varte unødvendig lenge.», skriver Johansen i boken.

– Jeg synes det varte for lenge. Det har vel kommisjonen også konkludert med. Det er min mening. Min refleksjon rundt det, utdyper Johansen til TV 2.

Han understreket at under pandemien ble det gjort mange ting feil og mange ting riktig, både fra Oslos side og fra statlige myndigheter.

– Jeg går ikke ut mot, men jeg begrunner og reflekterer mine standpunkt. Så kan man være uenig eller enig med det. Men det er for så vidt greit at man ikke skal bli beskyldt for å ikke være like tydelig mot egen regjering som den borgerlige regjeringen, sier Johansen.

MENER HAN GJORDE DET RETTE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Støre: – Ikke enig

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at han ikke har lest boka, men er tydelig uenig i påstanden til Johansen om nedstenging.

– Jeg mener vi fulgte de beste faglige rådene vi kunne få i en situasjon som var veldig alvorlig, med en ny variant av viruset. Det var uklarhet om vaksinen virket, da måtte vi ta de forholdsreglene som kreves av det. Hva vi vet i ettertid, det er alltid nyttig å ta med seg. Men der og da mener jeg vi gjorde det som var forsvarlig.

– Så du er ikke enig i hans vurdering?

– Da er jeg ikke enig i den vurderingen, det er riktig.