Vedum:– Selvfølgelig må det være gode akuttjenester i Lofoten

– I den rollen jeg har så er noe av det viktigste å reise, lytte og ha direkte samtaler med folk over en kaffekopp, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Mandag reiser han på besøk til det omdiskuterte Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal i Vestvågøy.

Det har skapt sinne lokalt at en arbeidsgruppe i Helse Nord har foreslått å gjøre sykehuset om til et distriktsmedisinsk senter, og med det fjerne akuttberedskapen.

Meldte seg ut

Det lokale Arbeiderparti-laget, Vestvågøy Ap, besluttet lørdag å melde seg ut av partiet.



De begrunner utmeldelsen blant annet med at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ikke har planlagt noe besøk til kommunen.

Kjerkol har ikke anledning til å være med Vedum på mandag.

– Men jeg skal besøke hele Nord-Norge før vi i regjering tar en avgjørelse neste år, sier Kjerkol til TV 2 og legger til:

– Jeg setter også pris på at finansministeren orienterer seg om mitt ansvarsområdet. Det skulle jeg ønske at han gjorde oftere.

NYTT BLIKK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har bedt Helse Nord gjennomgå sykehusstrukturen i regionen med friske øyne. Foto: Aage Aune / TV 2

Dette er saken I hele Nord-Norge er det mange innbyggere som nå er bekymret for å miste akuttfunksjoner og fødetilbud. Årsaken er at Helse Nord har fått ordre fra helse- og omsorgsministeren om å foreslå endringer i hva slags helsehjelp de ulike sykehusene i Nord-Norge skal tilby. Målet er å møte den store bemanningskrisen i Nord, og få ned bruken av innleie og overtid. Fem arbeidsgrupper leverte forrige uke sine forslag til ledelsen i Helse Nord. Blant forslagene er å gjøre om Nordlandssykehuset i Lofoten om til et distriktsmedisinsk senter (DSM).

– Skal føle trygghet

Senterpartiet gikk i 2021 til valg på å bevare fullverdig akuttberedskap ved alle sykehusene i Nord-Norge som har det i dag.

– Innebærer gode helsetjenester i hele landet at det er akuttberedskap i Lofoten?

– Selvfølgelig må det være gode akuttjenester i Lofoten. Det er viktig for oss som land at det er god utvikling i Nord-Norge. Lofoten skaper store verdier, men først og fremst for at de som bor der skal føle trygghet, sier partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til TV 2.

Det har ikke regjeringspartner Ap ønsket å avklare før prosessen i Helse Nord er ferdig. Endelige forslag fra styret i Helse Nord havner ikke på Kjerkols bord før i april 2024.

VIL IKKE STØTTE KUTT: Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) Foto: Terje Pedersen/NTB

Men allerede samme dag som de foreslåtte kuttene fra arbeidsgruppen ble kjent møtte de motstand fra Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

– Vi kommer ikke til å la dette passere. Om Kjerkol vil gjennomføre disse kuttene har hun ikke støtte fra Senterpartiet i regjering, sa Arnstad til TV 2 da.

Når TV 2 spør Vedum om det stemmer, svarer han:

– Nå er det helseforetaket som gjør sin vurdering, så er regjeringen opptatt av et godt og nært helsetilbud i hele Norge. Når dette kommer til vårt bord så vil det være vårt mål.

– Kan det hende at Ap og Sp ikke er helt enig her?

– Sp og Ap finner felles standpunkter. Så kan det være litt ulike utgangspunkt i noen saker.