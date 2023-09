Vedum peker på Mehl og Borch som lederkandidater

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han legger opp til å få fram flinke folk i Senterpartiet. Han peker på to unge kvinner som mulige arvtakere.

Vedum forsikrer at han ikke har planer om å trekke seg som partileder når Senterpartiet holder sitt neste landsmøte i 2025.

Hans ønsker er tvert imot å være både finansminister og partileder foran stortingsvalget i 2025, og jobbe hardt for å få fornyet tillit fra velgerne, slik at Ap og Sp kan beholde regjeringsmakten sier han.

– Jeg har et ønske om det, og så er det selvfølgelig landsmøte som velger leder i 2025, og så skal det være et valg. Men jeg har god tro på begge deler, både å være partileder og at Senterpartiet sitter i regjering.



Generasjonsskifte

Samtidig bereder han grunnen for et fremtidig generasjonsskifte.

– Jeg legger opp til å få fram nye flinke folk, og det er det beste som skjer egentlig i Senterpartiet, at vi har så mange dyktige folk, både i Stortinget og i regjering.

Vedum trekker fram to unge kvinner som mulige lederkandidater.

– Både Sandra Borch og Emilie Enger Mehl er to veldig dyktige statsråder. De får ting gjort, og jeg ser opp til begge to, hvordan de klarer å stå i de rollene.

Vedum tok inn Mehl som landets yngste justisminister noensinne i 2021, og Borch i den viktige posisjonen som Sps landbruksminister.

– Der er det kraft og vilje, og det er om å gjøre og dyrke fram flest mulig dyktige ledere, og de er to eksempler på det, sier Vedum.

Ingen statsministerambisjoner

Valg på partiledelse skjer først på Sps ordinære landsmøte i 2025, og dermed har både Mehl og Borch tid til å bygge seg opp som nestlederkandidater, og fremtidig partilederkandidater.

ØNSKET: Nordland og Troms Sp lanserte Sps Sandra Borch som ny nestleder da Ola Borten Moe gikk av, men valget er skjøvet fram til Sps landsmøte i 2025. Foto: Aage Aune / TV 2

For sin egen del har Vedum ingen ambisjoner om reprise fra Sps landsmøte i 2021, om å bli erklært som Sps statsministerkandidat foran stortingsvalget i 2025.

– Nå er vi i regjering, og jeg tror det er nok bekymringer for Jonas som det er. Jeg tror ikke jeg skal bidra med å lansere meg selv som statsministerkandidat i tillegg. Jeg tror statsministeren har nok å bekymre seg for akkurat nå, ler han.