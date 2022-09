Vedum om rentehoppet: – Vi må få kontroll på prisveksten

OLJEPENGEBREMS: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener renteøkningen viser at regjeringen må holde igjen på oljepengebruken framover. Han frykter at for stor pengebruk bare vil presse rentenivået enda lenger opp. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi må få ned prisene. Vi må få kontroll på prisveksten. Det er også nøkkelen for å få en lavere rentebane framover.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedums kommentar etter at Norges Bank i dag besluttet å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent.

Norges Bank varslet samtidig en ny renteheving allerede i november. Vedum vil svare med innstramminger.

– Nå er det trygghet for folk som er det viktigste. Da må vi ikke gjøre nye grep som øker prisene, sier Vedum til TV 2.

– Det betyr også at vi må stramme inn på oljepengebruken sammenlignet med i år, nettopp fordi veldig høy oljepengebruk kan føre til enda mer press på prisene.

SATT OPP: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunne torsdag fortelle at Norges Bank øker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Advarer Stortinget

Den 6. oktober legger finansministeren fram forslaget til statsbudsjett for 2023.

Men regjeringen er i mindretall og må dermed forhandle i Stortinget for å få budsjettet igjennom.

Nå advarer Vedum opposisjonen mot å stille for høye krav.

– Vi må gjøre det vi kan som gjør at vi ikke får høyere prisvekst framover, for det rammer spesielt folk med vanlige og middels inntekter. Og det skaper utrygghet. Vi vet at hvis det er høy prisvekst, så blir det også høyere renter. Derfor må Stortinget i høst gjøre veldig tøffe prioriteringer for å få prisveksten ned.

– Så dette blir et stramt budsjett?

– Det blir et budsjett for trygghet, for å få prisveksten ned, slik at vi ikke får enda flere renteøkninger enn de som allerede er varslet.

KLAR FOR BUDSJETTHØSTEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger om to uker fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Foto: Per Haugen / TV 2

Høyre: – To valg

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru mener rentehevingen viser hvilket alvor som nå preger norsk økonomi.

Hun mener regjeringen har to valg:

– Enten må regjeringen bruke mindre penger og bruke pengene smartere, eller så må politikerne la Norges Bank ta ansvar og øke renten slik at folk har mindre penger å bruke. For Høyres del er svaret opplagt. Vi skal bruke mindre penger og prioritere hardere, sier Bru.

TO VALG: Høyres nestleder Tina Bru mener regjeringen står overfor et valg mellom økonomiske innstramminger og høyere rente. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Frode Jacobsen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, er enig i at renteøkningen betyr at pengebruken må strammes inn.

– Vår jobb er å sørge for at renta ikke stiger mer enn den allerede gjør. Og det tror jeg vi skal klare å få til gjennom et stramt statsbudsjett, sier Jacobsen til TV 2.

Han er klar på at renteøkningen kommer til å merkes.

– Vi må legge opp et budsjett nå som er sosialt rettferdig, slik at de som trenger det offentlige aller mest, også skal klare seg godt igjennom dette. Men det er klart, det blir tøft.

– Nå må vi holde igjen på pengebruken, slik at renta ikke stiger mer enn det allerede er varslet at den kommer til å gjøre.

SV vil ha skattegrep

Regjeringens budsjettpartner SV mener svaret på rentehevingen bør være grep som styrker vanlige folks økonomi.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes minner om at rentehevingen kommer på toppen av økte priser på strøm og mat.

– Nå blir det dyrere å leve og bo, og da må vi sørge for en politikk som ikke sender regningen for de økte prisene til folk flest. I statsbudsjettet må vi ha en målrettet omfordeling som reduserer behovet for flere rentehevinger, sier han.

FOTHANDLINGSLEDER: SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skal forhandle med regjeringspartiene om statsbudsjettet i høst. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Da kan vi redusere temperaturen i økonomien blant annet ved å øke skatten til de aller rikeste, kutte i dyre og gigantiske motorveisprosjekter og endre oljeskattepakken.

Frykter bråbrems

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug kaller rentehevingen «en massiv inndraging av kjøpekraft».

– I tillegg til renten så opplever folk ekstreme strømpriser, matvareprisene går opp, det samme gjør drivstoffprisene. Så totalen for mange nå begynner å bli vanskelig å bære, sier Listhaug til TV 2.

Hennes frykt er en bråbrems i norsk økonomi der bedrifter går over ende.

Listhaug understreker at det ikke er politikere som styrer renten. Men politikerne kan sette ned avgifter, innføre makspris på strøm og kutte i budsjettposter som bistand og klima, påpeker hun.

– Jeg syns det er umusikalsk at vi nå sitter og ser på at staten blir rik, mens alle andre i Norge blir fattigere. Vi kan ikke styre landet sånn.

Rødt ber Bache roe ned

Rødt går derimot til angrep på sentralbanksjef Ida Wolden Bache og beskylder henne for å bidra til å sende norsk økonomi inn i resesjon og tusenvis ut i arbeidsløshet.

– Ida Wolden Bache må roe ned, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.

– Det er tydelige tegn på at norsk økonomi bremser opp, og likevel blir renten satt opp i rekordfart. Det tar tid før økte renter påvirker økonomien fullt ut, og jeg frykter at Norges Bank ikke tar nok hensyn til sysselsetting. Tempoet til Norges Bank er for aggressivt og kan kvele de sårbare delene av norsk økonomi, advarer Martinussen.

KRITISK: Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen mener Norges Bank går for raskt fram med rentehevingene. Foto: Alf Simensen / TV 2

Hun frykter en knallhard vinter.

– Når renta økes så mye så fort, bidrar det til høyere arbeidsledighet. Da er det de som har minst som rammes dobbelt, både av økte renter og økt risiko for å miste jobben når ledigheten øker.