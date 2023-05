Vedum om kronesjokket: - Den norske kronen er en god valuta

– Jeg skal på familieferie til utlandet. Det kommer til å bli greit, men det blir litt dyrere enn hvis kronen hadde vært sterkere, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Onsdag ettermiddag koster 1 euro 11,90 norske kroner og 1 amerikansk dollar koster 11,16 norske kroner. Målt mot begge valutaene er den norske kronen rekordsvak.

Vedum nekter å avlyse ferien

Men Vedum, som i 2017 gikk til valg med slagordet «Vi tror på hele Norge» har også ståltro på en feriedestinasjon utenfor Norges grenser.

– Du har ikke vurdert å avlyse?



– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har lyst på den utenlandsferien, sier Vedum og legger til:

– Selvfølgelig blir den ferieturen littegrann dyrere når kronen er svakere. Det er ulempen. For norske fastlandsbedrifter og eksportnæring så tjener de litt mer penger. Jeg som turist vil tape litt på det, men bedrifter i Norge vil tjene litt på det, sier Vedum.

– Er den norske kronen blitt en søppelvaluta?

– Den norske kronen er en god valuta. Det har tjent Norge godt at vi ikke har euro, fordi vi har hatt en litt annen utvikling enn for eksempel Tyskland og Frankrike. Hvis vi hadde hatt euro, så er det der renten hadde blitt satt og de hadde ikke tatt hensyn til hvordan det ville slått ut for norske husholdninger, sier Vedum, og utdyper:

– I Norge har for eksempel mange familier høy gjeld. Derfor vil en norsk sentralbank alltid være litt mer oppmerksom på hvordan dette slår ut når mange familier har høy gjeld og flytende rente.

Ulike teorier

De siste ukene og månedene har en rekke eksperter lansert ulike teorier om hvorfor den norske kronens verdi faller så raskt.

– Det der er det mye diskusjon rundt. En av forklaringene som brukes er at Norges Bank ikke har satt opp renten så raskt som en del andre land, og det kan man jo tenke er utfra norske forhold fordi mange har høy gjeld og flytende rente. Men et annet poeng er at man ser når det er uro i verden at flere søker mer mot de større valutaene.



– Er det ingenting du kan gjøre for å styrke kronen?

– Det aller viktigste vi gjør da er å opptre ryddig i oppgavefordelingen. Det er Norges Bank som har den jobben. Vi har ansvaret for finanspolitikken. Slik at andre land og investorer som handler med Norge vet at det er den oppgavefordelingen står seg, sier Vedum.