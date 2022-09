Vedum om budsjettet: – Tryggheten er det viktigste

Det tegnes et dystert bilde av norsk økonomi fremover. Men finansministeren lover at én gruppe skal vernes.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger om kort tid fram et statsbudsjett han selv har opplyst at vil ha formidable 100 milliarder kroner i økte utgifter.

Og selv om staten også tjener gode penger på høye kraftpriser, må Vedum både kutte og finne nye måter å ta inn penger på.

Statsminister Støre (Ap) har allerede varslet et stramt budsjett. Også Vedum er tydelig på at den økonomiske situasjonen har gjort budsjettarbeidet krevende.

– Det blir veldig tøffe prioriteringer. Utgiftene har økt så mye, også har ikke inntektene økt like mye. Det er et ganske stort gap å tette. Også kan vi ikke bruke mer oljepenger nå, for det kan skape enda større press på prisene. Det rammer spesielt folk med lave og middels inntekter, sier han til TV 2.

Men for de med nettopp lav og middels inntekt, kan det likevel være trøst i neste års budsjett. For Vedum holder fast ved regjeringsplattformen.

– Folk som tjener under 750 000 vil få mindre skatt. Det er viktig at vi selv i så krevende tider hele tiden tenker på fordeling.

– Veier det opp for økte priser og renter?

– Det er et bidrag, også er det veldig forskjellig hva man har i renter. Noen har positive renter, andre har negative. Dette er noe vi gjør uavhengig av det, fordi vi mener det er rett.

– Krystallklar

Budsjettpartner SV har tidligere bedt regjeringen om å bryte skatteløftet, for å sikre penger til velferd for de fattigste.

– Du klarer ikke å forhindre fattigdom og motvirke veksten i forskjeller gjennom et skattekutt til middelklassen, sa Kari Elisabeth Kaski til TV 2 i begynnelsen av september.

Men Vedum står på sitt.

– SV får komme med sine forslag, også får vi komme med våre. Det er en krystallklar målsetning fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet at folk som har lave eller middels inntekter skal få lavere skatt, ikke mer skatt.

– Tøffe grep

Tross løfte om skattelette går ikke Vedum med på å kalle de med lav og middels inntekt for budsjettvinnerne i neste års budsjett.

– Tryggheten er det viktigste i dette budsjettet. Det er urolige tider, da gjelder det å ta litt tøffe grep for å klare å ta kontroll over prisene.

Utover skattelette er det nettopp trygging Vedum trekker frem som viktige punkter.

– Vi må prioritere forsvar, beredskap, grunntryggheten vår og samtidig ha en klar fordelingsprofil.

Usikker på bilvalg

Sist gang finansministeren leverte statsbudsjettet til Stortinget, la han det på lasteplanet på pickupen sin. Hvordan han transporterer budsjettet denne gangen, vil han ikke si noe om enda.

– Jeg har fortsatt den pickupen og er veldig glad i den. Men om det er den bilen jeg bruker den dagen, det vil tiden vise, sier finansministeren med et lurt smil.