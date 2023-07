Vedum og Støre: Støtter Borten Moes avgang

Statsminister Jonas Gahr Støre sier saken er alvorlig.

– Ola Borten Moe har kjøpt enkeltaksjer i flere selskaper som statsråd. Det har ført til at han har brutt regler og retningslinjer knyttet til habilitet og aktsomhet. Det er svært alvorlig, sier Støre.

– Det har Ola erkjent. Statsministerens kontor og jeg er blitt orientert denne uken. Jeg har i dag hatt en samtale med Ola. Det er avgjørende at folk har tillit til de avgjørelsene regjeringen tar.

KABAL: Nok en gang må statsminister Støre nødt til å velge en nye minister. Foto: Jan-Petter Dahl

Støre mener det ikke var en vei utenom at Borten Moe nå velger å gå av.

– Konsekvensene denne saken har for tilliten til ham og regjeringen, er ikke forenlig med at han fortsetter som statsråd. Konklusjonen er at han trekker seg som statsråd. Det er en beslutning jeg støtter, sier Støre.



Vedum skryter av Borten Moe

– Jeg støtter og respekterer beslutningene Ola Borten Moe har tatt i dag, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.

STØTTE: Sp-leder Vedum sier han respekterer at Borten Moe nå vil gå av som både statsråd og hans nestleder. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Vedum sier Borten Moe har vært en dyktig statsråd som har tatt viktige grep som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Ola er en kunnskapsrik politiker som har vært en viktig bidragsyter i regjeringens samlede arbeid. Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med han både i partiet og i regjering, sier Vedum.



– Amatørmessig

Høyre-leder Erna Solberg sier det er riktig at Borten Moe nå går av.

– Jeg synes det er en forståelig og riktig beslutning. Dette fremstår som en alvorlig sak og det er ikke unaturlig at han og statsministeren sammen har kommet til at det er best at han må gå av, sier Solberg.

Frp-leder Sylvi Listhaug (t.h.) kaller Borten Moes (øverst til venstre) opptreden for amatørmessig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke nådig med statsministeren etter at nok en statsråd går av.

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel, sier Listhaug i en pressemelding.

Hun sier dette nok en gang stiller Jonas Gahr Støre som leder for denne regjeringen i et «underlig lys».

– Nok en gang ser vi at det ikke er kontroll på grunnleggende spilleregler. Dette er nok en sak som svekker Støres autoritet som regjeringssjef, sier Listhaug.

Også FrP nestleder Hans Andreas Limi mener Støre burde ta sitt lederansvar på alvor.

– Nå forventer vi at Støre sørger for at statsrådene klarer å forstå det regelverket de er pålagt å følge av hensyn til tilliten til demokratiet, sier Limi.

Peter Frølich, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité (H), sier de skal se nærmere på saken. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Peter Frølich, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité (H) mener også at avgangen er det riktige.

– På grunn av sakens alvor, var det riktig og nødvendig å gå av. Disse reglene eksisterer for å verne om tilliten til politiske beslutninger og demokratiet vårt. Dette er den tredje habilitetssaken på kort tid. Høyre vil fortsette arbeidet i kontrollkomiteen fordi rutinene i regjeringen må gjennomgås, sier Frølich.



Vil ha oppstramming i regelverket

– Dette var eneste utvei for Borten Moe, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn.

– Nå forventer Venstre en kraftig oppstramming i regjeringen når det kommer til oppfølging av habilitetsreglene. Dette er Støres ansvar. Det går rett og slett ikke an å fortsette sånn.

Flere i opposisjonen reagerer på at verken Vedum eller Støre kom på banen tidligere. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi kan bare håpe at den kommende erstatteren har kraft nok til å snu Borten Moes nedbygging av norsk UH-sektor. Store deler av akademia har mistet tilliten til regjeringen etter innføringen av skolepenger for utenlandske studenter, kutt i velferdstilbud til studentene og generelle kutt og en klam kontrollerende styring av uavhengige utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Rotevatn.

Krf-leder Dag-Inge Ulstein sier det er synd at Borten Moe nå vil gå av.

– Samtidig, slik vi ser det, helt riktig når det er en så alvorlig sak som ligger til grunn. Det handler om tillit, på alle måter.

Ulstein betegner fredagens begivenheter rundt statsråden som merkelige.

– Vi har ikke hørt noe fra verken statsminister eller partileder, selv om det kan være grunner til det.

– Det er fryktelig på alle måter når det gjelder tilliten til sentrale politikere, sier Krf-lederen.



Rødts Mímir Kristjánsson sier også at dette var eneste utvei.

– Men det er avgjørende at arbeidet med å rydde opp i habilitetsrotet i regjeringen ikke sluttet her. Dette er åpenbart et systemproblem, og nå må vi få en full gjennomgang av regler og rutiner for å sikre oss mot at dette ikke skjer framover. Den jobben må fremdeles kontroll- og konstitusjonskomiteen gjøre, sier Kristjánsson.



Partileder i MDG Arild Hermstad mener og at å trekke seg var det eneste riktige å gjøre.

– Borten Moe kunne ikke fortsette i regjering med disse sakene hengende over seg. Så stusser jeg likevel på at Støre, Vedum og Borten Moe har vært helt klare over dette siden tirsdag, og at Borten Moe selv innrømmer at det er det offentlige presset som har fått regjeringen til å snu nå.

Studentorganisasjonen ser fram til ny statsråd

– Vi kan ikke ha det slik at det skal være opp til reaksjoner i media som styrer regjeringens beslutninger i slike saker. Nå håper jeg at regjeringen finner en statsråd som ser betydningen av høyere utdanning og forskning og som er opptatt av å styrke studentenes kår, sier Hermstad.



Oline Sæther, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) sier de nå ser fram til å bli kjent med ny minister og forventer at studentenes behov blir satt høyt på agendaen i tiden framover.



– Ola Borten Moe har vært en minister som har satt mye i sving. Flere studentboliger har blitt bygget i en tid der behovet har vært stort, og skolepenger for internasjonale studenter har blitt innført til tross for stor motstand blant studentene, universitetene og høyskolene, sier Sæther.

SVs Lars Haltbrekken sier det var en helt nødvendig beslutning.

– Men problemstillingen rundt habilitet er for alvorlig til at den er over med hans avgang. Vi må se på hvordan regjeringen og departementene jobber med habilitet på systemnivå, sier Haltbrekken.

Partikollega peker på Borch



Sps Ivar B. Prestbakmo sier partiet nå mister en dyktig politiker.. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Ivar B. Prestbakmo, Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Sp i Troms sier det er veldig trist å miste Borten Moe fra regjeringen og partiledelsen.

– Han er en dyktig politiker for partiet. Men jeg ser at det er den eneste muligheten for partiet og regjeringen og for Ola personlig. Det var særdeles klokt vurdert.

Også han mener Borten Moe nå gjør det eneste rette.

– Han har brutt habilitetsreglene og gjort en feilvurdering og det fremstår som ganske klart det han sier på pressekonferansen. Det er trist men riktig, sier Prestbakmo.



Frank Johnsen, fylkesleder Nordland Sp kaller det også trist.

– Jeg synes det er synd at han går av, han er en dyktig politiker. Samtidig skjønner jeg at han ikke kunne fortsette.

– Så er det sånn at partiet må få på plass ny nestleder, og da tenker vi at Sandra Borch vil være en god kandidat. Hun vil samle Nord-Norge, og har vist seg som en dyktig politiker som statsråd, Sier Johnsen.



Sp-ordfører i Aurskog Høland, Gudbrand Kvaal sier avgangen ikke kom som noen overraskelse, men synes det er trist at det endte slik.

– Han var en dyktig person og en god debattant. Vi har mange dyktige folk i partiet, så han blir nok godt erstattet, sier Kvaal.

Terje Riis-Johansen, Fylkesordfører i Vestfold og Telemark Sp kaller også avgangen for trist.

– Jeg synes det er synd og at han har gjort en god jobb som statsråd. Han har bidratt til mye god politisk utvikling i partiet. Det er en trist dag. Jeg kjenner han godt og skjønner hvor vondt han har det nå.

Han mener Borten Moe vil bli savnet i den kommende valgkampen.

– Det er ikke positivt. Han er en som er flink til å motivere folk til å jobbe hardt i en valgkamp så at han blir borte er ikke positivt. Det er bare negativt egentlig.

Det er ikke første gang Riis-Johansen har opplevd slike situasjoner.

– Jeg vet at ting går seg til. Det kan gi rom for nye folk som får mulighet til å vise seg frem. Det er ikke noe vits å svartmale utviklingen til partiet på grunn av dette.



Fylkesleder Marit Nerås Krogsæter i Møre og Romsdal Sp mener Borten Moe, sammen med Støre, har gjort en riktig vurdering.

– Så vil jeg selvsagt takke Ola for innsatsen han har gjort for partiet i de årene han har vært engasjert, og håper de neste to årene på Stortinget blir gode år for ham.