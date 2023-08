Vedum mener kutt i matmomsen er en dårlig idé

– Den er på rett vei. Og det er bra at en nå ser at prisveksten er vesentlig lavere enn den var i forrige måned.

Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som fikk en sårt etterlengtet, positiv økonominyhet denne uken.

Fra juni til juli dempet prisveksten i Norge seg fra 6,4 til 5,4 prosent.

Tror ikke kutt i matmoms vil hjelpe

– Det handler om hverdagsøkonomien til folk. Det er krevende når det er høy prisvekst, og derfor må en glede seg over at det nå er bedre tall, men vi må videre ned, også må vi bruke ekstra midler på de som rammes hardest av høy prisvekst, sier Vedum.

Men noe kutt i matmomsen står ikke på regjeringens program.

De siste månedene har partier som Rødt, Fremskrittspartiet og Venstre krevd lettelser i matmomsen for å få bukt med prisene på mat som har skutt fart det siste året.

– Hvis man bare hadde tatt momsgrepet, så hadde det fort bare blitt borte i verdikjeden innenfor dagligvarebransjen, mener Vedum.

Det har også kommet uttalelser fra LO-forbundet Handel og kontor, om kutt i momsen på mat.

Barnetrygd, SFO og bostøtte

Vedum peker i stedet på andre tiltak for å lette på den stramme privatøkonomien mange opplever.

– For oss har det vært viktig når vi skal bruke ekstra penger, at vi målretter det mot de som har minst. For eksempel barnefamilier med høyere barnetrygd, gratis SFO, enda høyere barnetrygd for de som er enslige forsørgere, og bostøtte, sier han.

Finansministeren trekker i tillegg frem årets pensjonistoppgjør.

– Dette er krevende, selvfølgelig for alle, men det er enda mer krevende for dem som har lite fra før. Og derfor så har vi fått på plass en rekke nye ordninger, for å prøve å gjøre det litt bedre for folk, sier Vedum.

Må være tålmodige

Sjefstrateg i Nordea, Dane Cekov, mener inflasjonstoppen nå er nådd, og at prisveksten fremover skal ned.

TÅLMODIGHET: Selv om tendensene er gode, mener Dane Cekov i Nordea det vil ta 2-3 år før vi ser en inflasjon nede på 2 prosent. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Er den inflasjonskrisen som store deler av verden har stått i det siste halvannet året, over nå?

– Vi har fått en rekke gode tegn, i og med at prisveksten nå er på vei ned. Men samtidig har sentralbankene et mål på 2 prosent, og den underliggende prisveksten er fortsatt langt over det målet, sier Cekov og legger til:

– Det skyldes fortsatt høy lønnsvekst i verden, og en rekke problemer på produksjonssiden. Så vi må smøre oss med tålmodighet. Det kommer trolig til å ta 2–3 år, før vi ser en underliggende prisvekst på 2 prosent.