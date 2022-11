Vedum med melkeangrep på Solberg

– Det er forunderlig at Høyre nå vil innføre en ny avgift på melkekartonger og den type produkter med 500 millioner kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Han reagerer sterkt på at Høyre foreslår å avvikle fritak for miljøavgift på engangsemballasje for melk og kakaoprodukter i sitt alternative budsjett for 2023.

– I sum vil det gjøre at matvareprisene går opp og ikke ned, mener finansministeren.

DYREBARE DRÅPER: Høyre-leder Erna Solberg har tidligere deltatt i en konkurranse i melking mot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Tore Meek/NTB

Vil øke resirkuleringen

Hvert år legger opposisjonspartiene fram hvert sitt alternative budsjett for å vise hvordan statsbudsjett kunne sett om de styrte landet.

I Høyres alternative budsjett får staten 500 millioner kroner i nye inntekter gjennom den foreslåtte avgiften på melkekartonger og kakaoprodukter. «Sirkulærøkonomi er viktig for Høyre. Vi avvikler unntakene i miljøavgiften på engangsemballasje for melke- og kakaoprodukter. Unntakene har historiske årsaker og er ikke miljømessig begrunnet», lyder begrunnelsen.

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten viser til at Høyre samtidig foreslår å øke barnetrygden og gi skattelette til vanlige lønnsmottakere.

SKATTELETTE: Høyres finanspolitisk talsperson Helge Orten sier hovedgrepet i Høyres alternative budsjett er en økning i barnetrygden og økt fradrag i personskatten. Her er han under framleggelsen av Høyres alternative budsjett på Månefisken i Oslo denne uka. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– En familie med to barn vil få 8000 kroner mer i året med vårt budsjett. Samtidig fjerner vi et unntak i grunnavgiften på engangsemballasje som inneholder melkeprodukter og kakao, for å legge til rette for økt bruk av gjenbruksemballasje, sier han.

Orten mener samtidig at Vedum selv har bidratt til økte priser på matvarer gjennom vårens jordbruksoppgjør.

Så mye dyrere har melk blitt 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 11,6 prosent. Prisen på smør har økt med 22,6 prosent Prisen på ost har økt med 11,7 prosent Prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 10,7 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 9,4 prosent. Kilde: NIBO

Advarer mot prisgalopp

Vedum stusser for sin del på at Høyre innfører en avgift på melkekartonger i en tid hvor mange kjenner på konsekvensene av økte priser.

– Det er ingen grunn nå til å innføre tiltak som gjør at matvareprisene går opp. Mange har nå store utfordringer med at maten har blitt dyrere.

– Men særlig mye mer per kartong blir det jo ikke?

– Nei, det blir det ikke. Det endrer ikke alt, men det som er med avgifter er at man kan velge å snike dem inn under radaren og gjøre alt litt dyrere. Her blir det altså 500 millioner mer i avgift, og så er det moms på den avgiften. Det gjør at det blir dyrere for de som handler.