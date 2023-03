Vedum hylles for åpenhenten om MS-diagnosen: – Gjør inntrykk

Under åpningen av Senterpartiets landsmøte kom partileder Trygve Slagsvold Vedum med en sjokkerende melding: Høsten 2020 ble finansministeren diagnostisert med multippel sklerose – MS.

– Jeg var på vei mot Flesland, og så ringer telefonen. Jeg ser at det er legen som ringer, og var selvfølgelig litt spent. Så sa legen: Jeg har litt dårlige nyheter til deg. Vi tror du er ordentlig sjuk og at du har MS, fortalte Vedum under landsmøtet.

Nå strømmer støtteerklæringene inn til finansministeren.

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg fikk vite at han hadde MS. Jeg vil berømme Trygve for å stå frem og være åpen om en alvorlig sykdom. Jeg er glad for at han får god hjelp, og at sykdommen har stabilisert seg, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Ønsker ham alt godt

– Det gjør inntrykk å høre Trygve fortelle om dette. Det er veldig trist at han har fått en alvorlig sykdom som kan ramme hvem som helst, når som helst. Jeg synes også det er veldig fint at han velger å være åpen om sykdommen, sier Erna Solberg til TV 2.

Den tidligere statsministeren håper Vedum får behandling for sykdommen, og ønsker sin politiske motstander alt godt i tiden fremover.

– Jeg håper han får så god oppfølging og behandling som mulig. I Norge har vi heldigvis en fantastisk helsetjeneste. Trygve er en bra mann, og selv om vi er politiske motstandere, ønsker jeg ham alt godt, avslutter Solberg.

RIVALER: Erna Solberg ønsker sin politiske motstander alt godt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Betyr mye

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hyller Vedum for å stå fast ved stillingen som finansminister, til tross for diagnosen.

— Trygve har en svært krevende jobb. Med god behandling og oppfølging hindrer ikke sykdommen han i ta på seg store oppgaver for felleskapet, sier helseministeren til TV 2.

Kjerkol mener Vedums åpenhet er viktig for andre MS-pasienter:

– Jeg er glad og takknemlig for at han velger å fortelle åpent om sykdommen og den behandlingen han får. Det betyr nok mye for mange andre som opplever sykdom, legger hun til.

Venstre-leder Guri Melby mener det er vanskelig for folk flest å ta innover seg situasjonen Vedum har stått i.

– Det står stor respekt av at Trygve velger å være åpen om en så alvorlig og uforutsigbar sykdom som MS er. Han er, og har vært, i en svært sårbar situasjon, som kun de som lever med MS virkelig kan forstå, sier Melby til TV 2.

Venstre-politikeren ønsker sin politiske rival alt godt i tiden fremover.

– Politikk betyr fint lite i sånne situasjoner, helsen er mye viktigere. Jeg ønsker alt vel til Trygve og hans familie.

LYKKEØNSKNING: Helse trumfer politikk, sier Guri Melby. Venstre-lederen ønsker Vedum alt godt. Foto: Martin Leigland / TV 2

Slik påvirker MS kroppen

Generalsekretær i MS-forbundet Magne Wang Fredriksen skryter også av Vedums åpenhet.

– I dag har jeg bare lyst å applaudere det. Veldig mange med denne diagnosen velger å holde det skjult fordi de er redde for reaksjoner fra omgivelsene. Veldig mange er redde for hva det betyr å få MS, så det at han tør og våger i sin posisjon, det er utrolig modig og veldig viktig, sier Wang Fredriksen.

Han forteller at MS er en nevrologisk lidelse som det per i dag ikke finnes en kurativ behandling for.

FREMSKRITT: Generalsekretær i MS-forbundet, Magne Wang Fredriksen, sier det har vært flere fremskritt i behandlingen av MS. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er en sykdom som angriper kroppen og immunforsvaret, og som gradvis påfører deg alvorlige symptomer. Funksjoner som å gå, balanse og svimmelhet blir gradvis angrepet og vil gjøre at funksjonsevnen blir dramatisk redusert, hvis du ikke får riktig og god behandling, forklarer Wang Fredriksen.

De siste årene har det imidlertid skjedd mye hva gjelder forskning og utvikling av nye medisiner.

– Mange forbinder MS med rullestol og en veldig redusert livskvalitet. Men de siste årene har vi fått høyeffektive medisiner og behandlinger som gjør at vi klarer å bremse sykdomsutviklingen, avslutter generalsekretæren.