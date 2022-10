Trygve Slagsvold Vedum la torsdag formiddag fram Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Det fikk blandede mottakelser i stortingssalen.

Klokken 10 torsdag startet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sin fremlegging av statsbudsjettet for 2023 i Stortinget.

– Verden ser ganske annerledes enn da vi satt og forhandlet på Hurdal, selv om kursen er fast. Putins krig har snudd verden på hodet, sier Vedum.

– Hovedmålet er å få kontroll, og skape trygghet rundt folks økonomi, sier Vedum.

Krevende arbeidsmarked

Vedum tydeliggjør at det nå er flere utfordringer i arbeidsmarkedet.

– Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft, samtidig som at arbeidsledigheten er høy i enkelte grupper, særlig blant unge, sier han.

Vedum er klar på at vi må unngå å havne inn i en prisvekst-spiral med økte lønninger og økte priser.

– Jeg husker selv hvordan fedrene var arbeidsløse på 80-tallet, og at hus ble solgt på tvangsauksjon. Vi må stramme inn nå for å ikke havne i denne situasjonen, sier han.

Mindre oljepenger

Finansministeren understreker at det nå er viktig å knipe igjen på oljepengebruken.

– For å få statsbudsjettet til å gå opp ville det være naturlig å bruke mer oljepenger. Men vi må ta ansvar, og kan ikke la dette være opp til folk og bedrifter, sier han.

– Det er en krevende situasjon nå, og vi må ta dette innover oss. I budsjettet er det et enorm prisvekst på mange områder, sier han.

Han sier den enorme prisveksten blant annet slår inn på budsjettpunktene knyttet til flyktning-situasjonen fra Ukraina, utgifter til pensjon og utgifter i pågående byggeprosjekter.

– Samtidig vil en økt oljepenge-bruk gjøre at vi kan havne i en større økonomisk krise, sier han.

Se oversikten: Dette betyr statsbudsjettet for DEG

Allerede et par timer før fremleggeingen ble det klart at regjeringen vil bruke 316,8 oljemilliarder. Det er en reduksjon på 18,3 milliarder kroner fra 2022.

Oljepengebruken tilsvarer et uttak på 2,5 prosent fra Oljefondet.

– Ble fartsblinde

Vedum er også tydelig på at pandemien har vært dyr.

– Under pandemien kom det dyre ordninger på løpende bånd, og vi ble nok litt fartsblinde, sier han.

Han er opptatt av at man, samtidig som oljepengebruken minskes, må øke inntektene.

– Vi foreslår et budsjett som er sterkt omfordelende. De som sliter med å få endene til å møtes, får mindre skatt, sier han.

De som har en inntekt på mindre enn 750.000 kroner får skattelette. Denne skatteletten vil totalt være på rundt 4.5 milliarder kroner.

Samtidig må de med inntekt over 750.000 bidra med 3 milliarder mer i skatt.

Det innføres også en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på inntekter over 750.000.

– Det er viktig at de som har mye, bidrar med mer. Det er viktig at vi omfordeler nå, understreker han.

Flere bransjer som går godt, må skatte mer. Totalt vil regjeringen øke skatte-inntektene på 30 milliarder.

Vedum sier også det foreslås å videreføre strømstøtteordningen.

Reagerer

Etter fremleggelsen, ble det åpnet for debatt. Flere tok til ordet for at Regjeringens forslag til statsbudsjett ikke vil slå rettferdig ut.

– Regjeringen forsøker å skattlegge Norge ut av krisen, sier Høyres Tina Bru.

Hun er overrasket over regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Dette er en regjering som sier at alle må prioritere hardere, unntatt staten, sier Bru.

Hun trekker fram at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har økt skattene med 53 milliarder siden valget i fjor.

– Det er mange milliarder over Rødts ønskede skattenivå, som ble blankt avvist som urealistisk før valget, sa Bru fra Stortingets talerstol.

Hun viser til at regjeringen gjennomfører kutt i forskning og samferdsel, og bruker oljepenger på ting de mener ikke vil bidra til økt vekst og verdiskapning.

– Avgiftskonge

Heller ikke Frp-leder Sylvi Listhaug er fornøyd.

Hun kroner Vedum som skatte- og avgiftskongen.

– Regjeringen legger opp til skatte- og avgiftsøkninger på 46 milliarder. Dette er tidenes skatte- og avgiftsbombe. I løpet av tolv måneder har Ap og Sp-regjeringen lansert skatte og avgiftsøkninger på 55 milliarder kroner. Dette er nesten på linje med kommunistpartiet Rødt sitt alternative budsjett, sier Listhaug.

Hun sier at regjeringen i år har kommet med den største skatteøkningen på 20 år, og hun påpeker at dette skjer i en tid med økte priser på drivstoff, strøm, matvarer og renteøkning. Dette vil få store konsekvenser for folk og bedrifter, mener Listhaug.

– Regjeringen foreslår å gi 3 kroner og 30 øre i daglig skattelette til de med inntekter mellom 400–450 000 kroner. Dette vil dekke utgiftene til en ekstra bærepose hver dag. Dette budsjettet er vanlige folks nedtur og vi kan trygt krone Trygve Slagsvold Vedum til skatte- og avgiftskongen, sier Sylvi Listhaug.