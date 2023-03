Vedum har fått MS

Han kom inn i landsmøtesalen til stående applaus.

Så satte han seg ned på en krakk.

– Jeg har tenkt mye på hva jeg skal si i dag. Og så har jeg diskutert det med noen, blant annet med kona mi. Jeg sa til henne at jeg har lyst til å være åpen. Og da sa kona mi: Ja, det syns jeg du skal, fortalte Vedum til landsmøtedelegatene.

Vedums rådgivere var mer nølende. Men partilederen hadde bestemt seg.

– Jeg hørte på kona mi. Det er alltid lurt å høre på kona si, sa han til landsmøtet.

Ble liggende på baderomsgulvet

Så fortalte Vedum om en skremmende opplevelse våren 2020. Etter en aktiv uke kom han hjem på fredagskvelden. Han skulle lese Harry Potter sammen med døtrene.

– Så kjente jeg at jeg bare ble dårligere og dårligere mens jeg satt der. Det var veldig uvant for meg, for jeg har alltid hatt god helse.

ÅPENHJERTIG: Trygve Slagsvold Vedum holdt fredag åpningstalen på Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Vedum gikk opp på badet i annen etasje. Der ble han liggende på baderomsgulvet.

– Etter hvert begynte kona mi å lure på hvor jeg var. Hun gikk opp og ble selvfølgelig bekymret. Hun ringte til legen og til legevakten, og deretter kom ambulansen.

Vedum endte på akuttmottaket på Hamar den kvelden.

Han ble bedre igjen etter anfallet. Selv tenkte han at det sikkert kom til å gå over. Men neste uke skjedde det igjen.

– Jeg mister balansen og klarer ikke å stå eller gå og blir rett og slett veldig dårlig.

Han dro til legen igjen, men legen fant ikke ut hva det var. Og utover våren og sommeren fortsatte han å gå i uvisse.

Fikk nyheten på vei til flyplassen

Før han til slutt fikk en telefon fra legen. Det skjedde mens han var på rundreise i Vestland fylke.

– Vi var på vei til Flesland. Så ringte telefonen. Det var legen som ringte. Jeg ble selvfølgelig litt spent. Jeg sa: «Det er Trygve.» Og så sa legen: «Jeg har litt dårlige nyheter til deg. Vi tror du er ordentlig syk, og at du har MS.»

Multippel sklerose, MS, er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.

HYLLET: Partileder Trygve Slagsvold Vedum fikk stående applaus på vei inn til Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Forløpet av sykdommen kan variere betydelig, og mange faktorer påvirker prognosen. Hos omtrent 80–85 prosent forløper sykdommen med gjentatte angrep, og stabile perioder imellom, ifølge Norsk helseinformatikk.

Vedum fortalte landsmøtet at det var en krevende beskjed å få.

– Jeg var veldig sårbar. Alene var jeg helt hjelpesløs.

I løpet av høsten 2020 ble satt på kraftige medisiner.

– Da sa de: Du må være klar over at du kan miste håret, sa Vedum, til stor latter fra landsmøtesalen.

– Men medisinen virket som søren. Det ser dere jo, fortsatte han.

Utover våren 2021 begynte han å føle seg bedre og bedre, slik at han til slutt merket lite eller ingenting til sykdommen.