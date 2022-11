Vedum ble «slaktet» for omstridt forslag

– Pengene man tjener skal gå med til de dagene når man tjener mindre – ikke for å lagre i hodeputa, sier lakseoppdretter Roy Alapnes på Senja.

«Flakstadvåg laks» sto det på lua som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk i gave tirsdag, da han besøkte daglig leder Roy Alapnes og de 60 ansatte i hjørnesteinsbedriften i Sifjord på Senja.

«Tar kaka»

Men det var ikke bare lue Vedum fikk med seg fra Alapnes, som også er partifelle med finansministeren.

For selv om lakseoppdretteren har opplevd litt av hvert i over 30 år i laksenæringen, mener han at regjeringens varsel om grunnrenteskatt på havbruk tar kaka.

– At næringa skal betale mer skatt er vi innforstått med, men, sier Alapnes.

Og det er et stort «men» fra både Alapnes og den store majoriteten i næringen. Det de reagerer på, er både størrelsen og innretningen på grunnrenteskatten, som er en leie som oppdretterne skal betale for bruk av fellesskapets sjøarealer.

BEKYMRET: Daglig leder Roy Alapnes ved Flakstadøy laks mener regjeringens forslag om grunnrenteskatt «tar kaka». Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Bekymret ordfører

– Dette kan få dramatiske konsekvenser i form av permitteringer, og da har man bommet på hoppkanten, sa Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) til Intrafish etter et innspillsmøte mellom Vedum og lokale næringsaktører og politikere senere samme dag.

Selv om intensjonen med grunnrenteskatten er at kystkommunene skal få mer å rutte med, sier ordføreren til Senja 247 at konsekvensen vil bli det motsatte sammenliknet med dagens ordning.

Frykten er nemlig at vertskommunene vil få lite av de ekstra skatteinntektene fra næringen, samtidig som man får mindre fra Havbruksfondet hvis havbruksnæringen investerer mindre.

Havbruksfondet er et statlig fond som har inntekter fra produksjonsavgift, salg og auksjoner knyttet til fiskeoppdrett i Norge. I 2020 betalte fondet ut over to milliarder kroner til kommuner og fylkeskommuner som har fiskeoppdrett.

LAKS PÅ BÅND: Flakstadvåg laks på Senja ble etablert i 1990 og har 65 ansatte. Mange av dem jobber i lakseslakteriet. Foto: Karianne Laagstein / TV 2

Trusler?

– Næringen truer med investeringsstans og tap av arbeidsplasser. Er det bare trusler, eller kan det skje?

– Slik det er nå, er det snakk om 20-30 milliarder som er stoppet her på Flakstadvåg, sier Roy Alapnes.

Blant annet er planene om å bygge et nytt lakseslakteri for å bedre arbeidsforholdene og gi en mer effektiv produksjon, lagt på is.

– Verdiene våre ligger jo i fisken og anleggene, og det som skal til for å drifte et slakteri. Pengene man tjener skal gå med til de dagene når man tjener mindre – ikke for å lagre i hodeputa, sier Alapnes.

Ute for å lytte

Forslaget om grunnrenteskatt på 40 prosent er imidlertid ikke hogget i stein.

– Det er derfor vi er her ute, og det er derfor vi har en høring for å lytte og finne en god modell, sier Vedum.

LYTTER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier han møter oppdrettsnæringen for å lytte og finne en god modell for grunnrenteskatten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han bekrefter at det vil komme justeringer i forslaget, som har høringsfrist 1. januar.

– Men grunnrenteskatt blir det, slår finansministeren fast.

Det er bare de største og rikeste oppdrettsselskapene som må bidra mer til kysten og fellesskapet ved å betale leie for bruk av fellesskapets sjøarealer.

De minste bedriftene skal skjermes gjennom et bunnfradrag.

– Så det blir fortsatt «lys i husan»?

– Jo, men det skal det jo være. Det er en helt fantastisk næring som skaper store verdier for landet, sier finansministeren.