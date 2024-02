Våt vinterferie i vente

Nå er vinterferien i gang i ni av landets fylker, men været ser ikke ut til å bli av den beste sorten.

Flere steder i landet kan man vente seg perioder med regn, sludd og snø.

– Utnytt oppholdsperiodene godt, skriver Meteorologisk institutt på X.

Været for vinterferien i Sør-Norge blir kanskje ikke helt som ønsket💦 Milde temperaturer og flere perioder med regn i lavlandet og til dels snø i høyden byr på en våt uke for de fleste☔🌨️ Utnytt oppholdsperiodene godt🌤️ pic.twitter.com/HVZ7aKjcw8 — Meteorologene (@Meteorologene) February 19, 2024

Våt vinterferie

Et lavtrykk over Island sørger for at det sendes flere fronter over Sør-Norge og til dels Nordland.

– Dette fører til en del nedbør og snø, forteller Ingrid Lundhaug, vakthavende meteorolog ved StormGeo.

Starten av uka ser derfor ut til å bli våt for de fleste som nå har tatt vinterferie.

Disse fylkene har vinterferie uke 8 (19-23. februar): Oslo

Akershus

Østfold

Vestfold

Telemark

Agder

Gamle Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Trønderlag

– På torsdag vil det bli en del nedbør på Sørlandet og i indre strøk av Østlandet, da i form av snø. Mot Vestlandet vil det falle som regn, og videre nordover blir det en overgang til sludd, sier Lundhaug.

Helgen lettere – for noen

Videre utover uken vil været bli skiftende. Flere runder med snø, regn og sludd er ventet inn mot helgen.

Men likevel vil solen kikke frem av og til, så det gjelder å komme seg ut i disse periodene med opphold.

I noen deler av landet vil helgen by på bedre værforhold.

De som holder til på Vestlandet kan vente seg litt lettere vær i helgen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Mot helgen blir det litt lettere vær på Vestlandet og i Sør-Norge. De får lengre perioder med opphold, men det kommer også noen byger, sier meteorolog Lundhaug.

Det snør, det snør

Mandag morgen ble det sendt ut farevarsel om snø i Nord-Norge.

Det gjelder for ytre strøk av Troms og varer frem til tirsdag morgen. Frem til da kan det være vanskelige kjøreforhold, kolonnekjøring og stengte veier visse steder.

I Troms og Finnmark er det ingen vits å rydde vekk snøskuffa på mandag og tirsdag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB

– Totalt kan det komme opp mot 30 centimeter snø flere steder i Troms og Finnmark, i løpet av mandag. Det skal avta utover tirsdagen, sier Lundhaug.

I fjellene er det også ventet snø, til glede for de som har sett for seg en ferieuke med ski på beina.

– Nedbøren på fjellene vil komme som snø og snøgrensen vil ligge på mellom 400 og 600 meter, sier meteorologen ved StormGeo.

Temperaturen denne uken vil stige litt i starten av uken i store deler av Sør-Norge. Den vil holde seg ganske uendret mot helgen, før den da synker igjen.