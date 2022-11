Vassbakks mor: Sikker på at sønnen er uskyldig

Moren til drapstiltalte Johny Vassbakk (52) har i politiavhør forklart at hun var hjemme den natten Birgitte Tengs ble drept og at hun tok imot sønnen sin, uten å legge merke til noe spesielt.

TILTALT: Johny Vassbakk er anklaget for å ha drept Birgitte Tengs natt til 6. mai i 1995. Selv nekter han enhver befatning med drapet. Foto: Privat

Johny Vassbakk bodde hjemme hos foreldrene sine da Birgitte Tengs ble drept. Den aktuelle kvelden har 52-åringen forklart at han kjørte hjemmefra til Haugesund.

Etter å ha vært der en stund, dro han hjem, fortalte han i retten.

Det er ingen som har observert ham i Kopervik, altså der Birgitte Tengs sist ble sett natt til 6. mai i 1995.

– Det har han ikke gjort

Vassbakk sliter med å huske detaljer fra kvelden, men han har siden første avhør i desember i 1995 sagt at han plukket opp to kvinnelige haikere.

Tirsdag ble det lest opp et avhør med Vassbakks mor, som ble gjennomført i hennes hjem etter at sønnen ble pågrepet i september i fjor.

Samme dag som pågripelsen skjedde, ble hun oppsøkt av politiet som ga beskjed om at sønnen var siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Umiddelbart etterpå, sa hun: «Åh, er det den saken? Det har han ikke gjort».

Snakket om saken

Deretter forteller moren at hun husker at sønnen kom hjem den aktuelle kvelden. Han kom i sin egen bil og gikk til kjellerens inngangsdør.

Moren klarer ikke å tidfeste når dette var, men hun sier at det ikke var blod eller noe annet påfallende ved klærne hans. Hun har fortalt politiet at hun er sikker på at klærne var rene, fordi det var hun som vasket dem.

– Han kan ikke ha gjort det. Han kom jo hjem den kvelden, sier hun.

Moren føler seg sikker på tidsangivelsen fordi hun leste om drapssaken i avisa, og hun forteller at hun og sønnen snakket om saken som var i avisen og på TV.

I avhøret sier hun flere ganger at sønnen ikke har gjort det han er anklaget for.

– Snill mot meg

Moren gir uttrykk for at hun ville ha merket det dersom sønnen hadde begått drapet. Dette gjentar hun uoppfordret flere ganger.

Hun uttrykker fortvilelse og at hun er «redd for ham».

Videre sier moren at sønnen har vært flink fordi han har bygd seg sjøhus, skaffet bolig og fått seg jobb. Hun sier også at han har vært snill mot henne.

Om morgenen etter drapet, sier moren:

– Alt var i orden da han sto opp neste dag, og da hørte vi om dette på nyhetene.