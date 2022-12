Vassbakk ble DNA-sjekket for 20 år siden

HAUGESUND (TV 2): Selv om han var en av flere moduskandidater ble aldri Johny Vassbakk (52) grundig etterforsket for drapet på Birgitte Tengs (17). Likevel ble han DNA-sjekket i 2002.

Da politiet på Karmøy etterforsket drapet på Birgitte Tengs på 90-tallet, ble det gjort svært få etterforskningsskritt opp mot nå drapstiltalte Johny Vassbakk (52).

Dette til tross for at han var en moduskandidat tidlig i saken.

Nå sitter han i tingretten i Haugesund, tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995.

Sjekket i 2002

Helt uaktuell var han likevel ikke da etterforskningen ble tatt opp igjen år 2000, to år etter at Birgitte Tengs fetter ble frifunnet.

– Jeg så ingen andre muligheter for at tekniske bevis kunne løse saken på sikt, sier Thor Kåre Buberg.

TIDLIGERE POLITIETTERFORSKER: Thor Kåre Buberg etterforsket saken fra år 2000 til Cold Case-gruppen ble opprettet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Buberg fikk ansvar for å drive med videre etterforskning fem år etter drapet. Fetterens daværende advokat Sigurd Klomsæt hadde bedt Riksadvokaten om ny etterforskning i saken.

I dag vitnet den tidligere politietterforskeren for Haugalandet og Sunnhordland tingrett. Han var tidlig på 2000-tallet overbevist om at det var de tekniske bevisene som kunne løse saken.

– 93 sikrede beslag ble sendt til Østerrike i 2002, forteller den tidligere etterforskeren.

Resultatene kom tilbake fra det anerkjente instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike senere samme år.

Det kom ingen positive DNA-treff, men etterforskerne fikk vite at de hadde fem hår som kunne være egnet for å utelukke mulige drapsmenn.

FORSVARET: Vitnene kalt inn til retten 13. desember er alle kalt inn av Johny Vassbakks forsvarere, Stian Bråstein og Stian Kristensen, på bildet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– På bakgrunn av det plukket vi ut 45 personer som var omhandlet i saken, deriblant dagens tiltalte, sier Buberg.

De 45 referanseprøvene ble sendt tilbake Østerrike.

DNA-ekspertene, ledet av dr. Walther Parson, fikk ingen treff. Parson har tidligere vitnet som sakkyndig i retten.

– Da var det ikke så veldig mye mer vi fant ut at var fornuftig å gjøre, sier Buberg til retten i dag.

I sin rapport i 2003 endte Buberg med å peke på en annen kandidat enn nå tiltalte Vassbakk.

– Ville DNA på Birgittes strømpebukse hatt betydning for det du gjorde den gang? spør statsadvokat Thale Thomseth.

– Ja, det ville det selvfølgelig hatt, svarer Buberg.

Ble hindret

Etter at rapporten var skrevet i 2003, ble det gjort lite med etterforskningen, forteller Buberg. Likevel fikk privatetterforsker Grete Strømme i 2008 kjempet gjennom at to hår skulle analyseres på nytt.

– Etter all sannsynlighet kom disse to hårene fra offeret, altså fra Birgitte, sier Buberg.

TILSTEDE: Bjørn Olav Jahr, forfatter av boka "Hvem drepte Birgitte Tengs?" og Grete Strømme, privatetterforskeren som i 1996 laget en rapport som pekte på Vassbakk. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Politietterforskeren fortalte i retten at arbeidet deres med å undersøkte tekniske bevis på nytt ble stanset av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), som skal kontrollere de rettsmedisinske sakkyndiges utførelse av sine verv.

– Utover 2011 og 2012 ønsker vi på nytt å se på saken. Vi var en tid hindret av den Rettsmedisinske kommisjonen, som uttrykket skepsis mot nye analyser, forteller Buberg.

Det var ikke før i 2015 at Kripos Cold Case-gruppe ble opprettet, og anbefalte ny etterforskning.

Dette ledet til DNA-treffet fra Birgitte Tengs' strømpebukse, som er grunnen til at Vassbakk sitter i retten 27 år etter drapet.