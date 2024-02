Vårvær på Østlandet: – Vi bader sammen for første gang i dag!

For kjæresteparet Oskar og Ingrid førte lørdagens solskinn og varmegrader til årets første bad. Men allerede til uken kan det bli ned mot 15 kuldegrader igjen, varsler Meteorologisk institutt.

– Det var kjempedeilig, absolutt!

Det forteller psykologistudent Oskar Angell-Hansen (25) om sitt aller første bad i år.

Lørdag fikk han overtalt kjæresten og medstudent Ingrid Stenbakk Johnsen (25) til å bli med å kjenne på badetemperaturen innerst i Oslofjorden.

Hun var ikke like begeistret over vanntemperaturen, som ifølge Yr viste 2 varmegrader ved Tjuvholmen i Oslo lørdag morgen.

– Det var helt grufullt rett og slett, sier Johnsen og ler.

Temperaturen over vann hadde hun derimot ingen innvendinger mot. Gradestokken viste nemlig opp til 8 varmegrader i hovedstaden og over store deler av Østlandet.

– Åh, det er helt nydelig. Jeg sjekket værmeldingen før jeg planla dette, røper hun.

25-åringene var ikke de eneste TV 2 møtte som benyttet seg av finværet denne lørdagen.

VÅR I FEBRUAR: Lørdag fikk Oslo et møte med våren da gradestokken viste 8 grader. Vårstemningen inspirerte flere til et bad i Oslofjorden. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Håper det fortsetter

Det gjorde også venninnene Grete Branum og Åse Rønne. På en benk på Aker Brygge nøt de februar-solen under en kaffepause etter å ha besøkt kunstmuseet Astrup Fearnley.

– Det er fantastisk! utbryter Branum.

– Helt nydelig! tilføyer Rønne.

KUNSTVENNINNER: For venninnene Grete Branum og Åse Rønne passet det perfekt med en kaffepause i solen mellom museumsbesøkene lørdag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

De har begge fått nok av snøkaos, kuldegrader og glatte veier.

– Det er deilig å endelig se solen. Jeg håper det fortsetter sånn slik at snø og is forsvinner, sier Branum.

De synes dog det er litt for tidlig å konkludere med at våren har kommet.

– Gi det et par uker til, så blir det virkelig vår, sier Branum.

Etter en pause i solen går venninnenes ferd videre til Gamle Munch på Tøyen – som blir dagens siste museumsbesøk.

Årets første utepils

For Mariann Scheflo var det ekstra kjærkomment å se solen igjen. For kort tid siden falt hun nemlig på isen og skadet armen.

– Du ser jo hvordan det har gått, sier hun og peker på fatlen hun bærer armen i.

– Vi trakk ned her fordi her er det jo forsvarlig og trygt å gå. Her er det tørre fortau, forklarer Geir Johnsen som hun deler bord med på en av uteserveringene på Aker Brygge.

UTEPILS: Vårværet lokket Mariann Scheflo og Geir Johnsen ned til Aker Brygge for årets første utepils. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Her har de fått seg hver sin øl.

– Er det årets første utepils?

– Det er det definitivt, avslører Johnsen.

– Og hvordan smakte den?

– Veldig deilig, sier Scheflo.

Kortvarig solskinn

Til TV 2 forteller meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt at det natt til lørdag ble registrert hele 10 varmegrader på Østlandet.

– Våren har ikke kommet, men det er vårvær ute! sier han.

Ifølge Haga skyldes det ruskeværet som nå rammer Vestland og Trøndelag. Det kraftige lavtrykket der setter opp en sterk, vestlig luftstrøm på Østlandet, forklarer han.

– Den milde fønvinden gir oss høy temperatur, samtidig som solen nå begynner å bidra med litt varme.

Men det er ingen god idé å vende seg til vårværet med det første, skal vi tro Haga.

– Neste uke kan det bli helt ned mot 15 kuldegrader. Så det blir vinterlige temperaturer igjen.

– Så det blir lenge til neste utepils?

– Det ser ut til at det kan bli en stund til. Så langt ser ikke februar ut til å by på flere dager med utepils. Så vi må smøre oss med tålmodighet til neste serveringsrunde fra naturens side.

– Og det er kanskje sånn det skal være, sier han.