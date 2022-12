Varslet om brann – nå risikerer han 15 års fengsel

En kvinne fikk store brannskader da hun i siste sekund klarte å komme seg ut fra en leilighet over en bensinstasjon på Nes i Ringsaker 1. november i fjor. Mandag starter rettssaken mot 38-åringen som tente på. Han skal etter det TV 2 erfarer, selv ha varslet om brannen.

Tidlig om morgenen 1. november i fjor ble kvinnen i begynnelsen av 50-årene varslet om at det brant i bygningen hun hadde leilighet i.

Leiligheten lå over en bensinstasjon og et bilverksted på Tingnes på Helgøya i Ringsaker. Derfra veltet det allerede ut tykk røyk.

Redd for å brenne inne

Men før kvinnen klarte å komme seg ut, gjorde den tykke røyken at hun ikke klarte å finne veien til utgangsdøren.

– Hun opplevde at hun ikke fant veien ut, det var kommet så mye røyk, forteller kvinnens bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen.

– Hun opplevde det svært dramatisk, hun var redd for å brenne inne og dø, rett og slett.

BISTANDSADVOKAT: Inger Johanne Reiestad Hansen bistår kvinnen som nær mistet livet i brannen 1. november 2021. Foto: Lars Nyland / TV 2

Kvinnen kom seg ut med livet i behold, men fikk alvorlige brannskader.

– Det har medført store smerter, et lengre sykehusopphold og at hun ikke har vært i stand til å arbeide og hun vet heller ikke når hun kan være i stand til å arbeide.

– Hun har fått store skader, særlig på hendene og i ansiktet. Det har primært gått ut over hendene.

– Hun har ikke greid å jobbe på et år, jeg vet heller ikke når hun kan bli i stand til det.

Bistandsadvokaten vil kreve både oppreisningserstatning, erstatning for utgifter til behandling og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Hun forteller at det ifølge brannskadeavdelingen på Haukeland kan gå et par år før man vet hvor store de endelige skadene er.

Lei seg

Ifølge 38-åringens forsvarer, Frode Aabak, har 38-åringen erkjent at han tente på brannen og sier han er lei seg for det som har skjedd.

Han skal etter det TV 2 erfarer, selv ha varslet om brannen.

SPERRET: Det var lenge frykt for at gassflasker skulle eksplodere under brannen ved bensinstasjonen. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Ifølge forsvareren vil graden av forsett og spørsmålet om hva hans klient visste om at det oppholdt seg personer i bygningen bli sentrale temaer under rettsaken

15 års strafferamme

Nå er 38-åringen tiltalt etter mordbrannparagrafen, straffelovens paragraf 355, for å ha forårsaket brann som lett kunne medført tap av menneskeliv.

– Dette er en sak med 15 års strafferamme, det sier litt om alvoret, sier statsadvokat Camilla Ek Sørensen ved Hedmark og Oppland Statsadvokatembeter.

AKTOR: Statsadvokat Camilla Ek Sørensen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det kunne gått verre. Det er årsaken til at straffebudet han er tiltalt for er nettopp det det er, at vi mener denne brannen lett kunne forårsaket tap av menneskeliv.

– Vet man noe om motivet for at han tente på?

– Det har vært en del av politiets etterforsking og det har påtalemyndigheten en formening om, sier Sørensen.

Statsadvokaten sier det blir en del av bevisførselen i den kommende rettssaken.

Mannen er også tiltalt for grovt skadeverk og underslag av 123.000 kroner fra kundemottaket ved bilsenteret der bensinstasjonen ligger.