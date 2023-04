Varslet bare om én av tre feilbehandlinger på sykehus

En kvinne ble innlagt med store smerter i magen på et sykehus.

Etter ankomst ble det ikke foretatt en CT-undersøkelse, noe som ville ha avdekket at kvinnen var kritisk syk.



Senere samme kveld døde hun på sykehuset av at hovedpulsåren hennes sprakk.

I etterkant skulle sykehuset registrert hendelsen som et avvik eller uønsket hendelse. Dette ble aldri gjort.

En ny undersøkelse viser at sykehuspersonell lot være å melde ifra om to av tre feilbehandlinger i saker som førte til at pasienten fikk erstatning.

Store konsekvenser

I 2021 er det estimert at pasienter ved minst 12,8 prosent av sykehusoppholdene ved somatiske sykehus i Norge, ble utsatt for minst én pasientskade, ifølge Helsedirektoratet.

De vanligste skadene oppstår i forbindelse med medisinering, infeksjoner og kirurgi – og feilene kan ha store konsekvenser for både pasienten og pårørende.

TRYGT: Hvert enkelt sykehus skal registrere pasientskader i form av avviksmeldinger for å gi en mest mulig trygg behandling til pasientene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Feil kan føre til at voksne og barn får forlenget sykehusopphold og i verste fall får varige men eller dør på grunn av skaden, sier direktør Kristin Cordt-Hansen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.



I en ny undersøkelse har NPE gått igjennom 1216 uønskede hendelser som førte til at pasientene fikk erstatning.

Da avdekket de at helsepersonellet bare hadde meldt fra om 39 prosent av hendelsene der pasienter var feilbehandlet. Dette til tross for at sykehusene plikter å registrere avvik for å forbygge flere uheldige hendelser.



Undersøkelsen gir grunn til bekymring når det gjelder meldekultur og åpenhet om pasientskader, slår NPE fast i rapporten.

– Alvorlig

Pasient- og brukerombudet mener også at tallene gir grunn til bekymring.

– Meldesystemet er der for å bedre pasientsikkerheten. Dersom systemet ikke brukes vil man i langt mindre grad lære av feil. Det er alvorlig, sier nasjonalt koordinerende ombud Jannicke Bruvik til TV 2.

TILLIT: Jannicke Bruvik mener det er avgjørende for befolkningens tillit til helsetjenesten at feil og nesten-feil blir ført som avvik, slik at det fører til læring og forbedringer. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hun tror det er flere årsaker til at helsepersonell ikke er flinke nok til å melde fra.

– Det kan for eksempel skyldes redsel for negativ tilbakemelding fra ledere og kolleger, men også i redsel for å bli sett på en som ikke er «god nok» og som en risiko for pasienter, sier Bruvik.

I andre tilfeller kan det skyldes at den ansatte ikke er oppmerksom på at feilen skal meldes, eller vet hvor man skal melde.

Konsekvensen er uansett alvorlig, mener ombudet.

– Når feil ikke meldes vil man også i ettertiden ha like stor risiko for å gjenta samme feil, sier Bruvik.



TRE ÅR: NPE har gått gjennom sakene til 1216 sykehuspasienter som fikk erstatning for svikt i behandlingen i perioden 2018 til 2021. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Etterlyser endring

Det stor forskjell mellom helseforetakene på hvor flinke de er til å melde avvik.

Vestre Viken kom best ut i undersøkelsen og hadde registeret avvik i 75 prosent av sakene. De resterende helseforetakene hadde meldt avvik i under 50 prosent av sakene.

Helse Nord-Trøndelag kom dårligst ut. De hadde bare registrert avvik på åtte prosent av sakene hvor pasienter har fått erstatning.



Også NPE mener en åpenhet om pasientskader, er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å redusere feilbehandlinger i Norge.



– Det er ikke vanskelig forstå den fysiske og psykiske belastningen det er å ha blitt feilbehandlet. God meldekultur bidrar til bedre pasientsikkerhet og kan redde liv, sier Cordt-Hansen i NPE.



AVVIK: Direktør Kristin Cordt-Hansen i NPE håper undersøkelsen skal bidra til å redusere feilbehandling i Norge.

– En vekker

Selv om rapporten er dyster lesing, viser den også tegn til en positiv utvikling.

Sykehusenes registrering av feilbehandling har økt med seks prosentpoeng fra da en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for fem år siden.

– Likevel må det være vekker at nesten to av tre saker fortsatt ikke meldes inn som feilbehandling, sier Ida Bukholm, som er fagsjef for pasientsikkerhet i NPE.

– Hvis få pasientskader blir meldt, blir det vanskelig å oppnå forbedringer på sykehusene, og dermed redusere pasientskader, sier Bukholm.

Hun får støtte av Bruvik i Pasient- og brukerombudet, som mener det er helt avgjørende for befolkningens tillit til helsetjenesten at feil og nesten-feil automatisk fører til læring og forbedringer.

– Å lære av feil som allerede har skjedd, er kanskje ett av de mest effektive pasientsikkerhetstiltakene en virksomhet kan dra nytte av. Det er urovekkende dersom helseforetakene er for dårlige på dette, samtidig som det dessverre ofte samsvarer med erfaringer vi får inn fra pasienter, brukere og pårørende som kontakter oss.