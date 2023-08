Varsler trafikktrøbbel tirsdag morgen: – La være å reise

Ekstremværet «Hans» fører til kaos på veiene og togskinnene. All togtrafikken nord fra Oslo S er stengt natt til tirsdag.

Konsekvensene av ekstremværet har allerede begynt å bli store mandag kveld. «Hans» bringer med seg opptil 150 millimeter nedbør på Østlandet denne uken,

TV 2 har allerede omtalt veier som går i oppløsning og bygder som evakueres på grunn av værforholdene.

Været har også fått stor innvirkning på togtrafikken.

Pressevakt i Bane NOR, Olav Nordli, opplyser at mesteparten av togene nord for Oslo trolig vil forbli innstilt frem til langt utpå morgen, og ber samtidig folk på Østlandet om å vurdere hjemmekontor:

– Alle som har mulighet til å la være å reise i morgen må nok gjøre det. Det er absolutt en dag der du burde vurdere nødvendigheten av å reise, sier han.

– Ville sterkt vurdert kjøreturen

Også trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst, Tilia Mathre, oppfordrer folk i områdene som er hardest utsatt for ekstremværet, om å tenke seg om før de kjører bil tirsdag.

– Skal du ferdes i et område med rødt farevarsel, ville jeg sterkt vurdert om kjøreturen er nødvendig.

Hun sier bilister til enhver tid får oppdatert informasjon om stengte veier og andre trafikkmeldinger deres nettsider.

Samtidig forteller hun at Vegtrafikksentralen opplever enorm pågang fra folk som vil melde ifra om ødelagte eller sperrede veier.

– Det er veldig mange som ringer inn, og vi har høyt trykk på sentralen. Vi må prioritere hvem vi svarer, så den store oppfordringen er faktisk å sjekke om det du skal melde ifra om er meldt inn fra før.

GA ETTER: Voldsomme krefter gjorde at elven ved Gamle Hadelandsvegen ved Maura kollapset mandag kveld. Foto: Kenneth Embre

Disse banene er stengt

Natt til tirsdag er følgende toglinjer stengt på grunn av uværet, ifølge Bane Nors nettsider:

Bergensbanen: Stengt mellom Myrdal-Hønefoss

Hoved- og Gardermobanen: Stengt mellom Oslo S-Eidsvoll

Dovrebanen/Rørosbanen: Stengt mellom Eidvoll-Støren

Gjøvikbanen: Stengt mellom Oslo S-Gjøvik

Kongsvingerbanen: Stengt mellom Lillestrøm-Kongsvinger

Olav Nordli forteller at Bane NOR får nye prognoser tirsdag morgen, men at det foreløpig ikke ser lyst ut.

– Det åpner kanskje litt tidligere på Bergensbanen, men det vil ta lang tid for de fleste banene. På stoppet ved Gardermoen er det for eksempel 23 centimeter vann på sporet, sier han.

Raymond Johansen med hjemmekontor-beskjed

I lys av herjingene til ekstremværet «Hans» kommer også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), med en tydelig oppfordring til de med arbeidsplass i hovedstaden:



– Uoversiktlig og krevende situasjon på grunn av de store nedbørsmengdene. Vet ikke hva morgendagen vil bringe. Vi anbefaler at de som kan og som har sin arbeidsplass i Oslo, bør ha hjemmekontor i morgen for å unngå belastning på vei og kollektiv, skriver han på Facebook.



HJEMMEKONTOR: Byrådsleder Raymond Johansen har en beskjed til alle med arbeidsplass i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

OSL advarer: – Veldig viktig

Mandag kveld er togtrafikken på Hovedbanen og Gardermobanen mellom Oslo S og Oslo Lufthavn (OSL) stengt på grunn av de store nedbørsmengdene.

Det fører til komplikasjoner og lange køer for reisende som skal komme seg hjem fra Gardermoen. Bane NOR sier at det vil «ta tid» før togtrafikken åpner igjen.

Vy og Flytoget opplyser at de setter inn ekstra busser for å frakte passasjerer.

– Vi var ikke forberedt uten videre på at jernbanen plutselig stoppet på grunn av en 50-årsflom. Vi har satt inn det vi har av mannskaper for å styre køer, og nå etter hvert få gitt så god informasjon til passasjerene som vi kan. Vi får dessverre ikke gjort så mye mer enn å forsøke å lose køene så godt vi kan.

ADVARER: Harald Nygaard Kvam - Kommunikasjonssjef Oslo lufthavn Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Det sier Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn til TV 2.

Han kommer samtidig med en klar oppfordring til folk som skal til Gardermoen i kveld og tirsdag.

– Det er veldig viktig at også de som skal ut å reise nå planlegger reisen sin godt og sjekker hvordan de kommer seg til flyplassen, hvor lang tid de bruker på å komme seg til flyplassen, siden det kan bli avgjørende i timene i kveld og selvfølgelig også i morgen tidlig.

Kvam har ikke tall på hvor mange reisende som rammes av togtrøbbelet, men sier det er snakk om «mange passasjerer» og at situasjonen er krevende.

Han sier flytrafikken så langt har unngått store komplikasjoner.

– Flytrafikken har gått tålelig greit. Det har vært forsinkelser, selvfølgelig i en situasjon med denne typen ekstremvær, men det har vært svært få kanselleringer og vi har fått flyene har kommet seg av gårde.