Varsler storm, kuling, sludd og snø

Meteorologisk institutt har sendt ut elleve farevarsler på gult nivå, om storm, kuling og kraftige vindkast i Rogaland, Vestland og deler av Agder.



De fleste farevarslene gjelder fra mandag og tirsdag og varer til fredag.

Farevarslene innebærer blant annet anbefalinger om å ikke dra ut på sjøen i småbåt og sikre løse gjenstander.

Samtidig som det ventes storm og kraftig vind, varsler meteorologene også sludd og nedbør i fjellet i Sør-Norge.

MER SNØ: Det er ventet at det vil komme mer snø på fjellovergangen Valdresflyet i løpet av uka. Bildet er fra mandag klokka 12.15. Foto: Statens vegvesen

Kraftig vind

– Et høytrykk som er i Norskehavet nå, skal trekke inn over Skandinavia og legger seg over Sverige og Finland. Samtidig kommer det et kraftig lavtrykk fra Storbritannia og Island, sier vakthavende meteorolog Beathe Tveita ved StormGeo.

Høytrykket og lavtrykket fører til kraftig vind i deler av Sør-Norge, noe som er årsaken til at det er sendt ut farevarsler, sier Tveita.

Forrige uke var det midtre og indre deler av Vestland fylke som ble rammet av flom. Nå kommer det et nytt uvær som rammer lenger sør i fylket, i tillegg til Rogaland og Agder.

Me har sendt ut farevarsel om kraftige vindkast ⚠️



Frå tysdag ettermiddag er det venta lokale vindkast kring 27 til 30 m/s frå søraust i delar av Rogaland og Vestland.



Med vinden kjem faren for snøfokk i fjellet, så køyr etter forholda 🚙



– Det er ventet nokså kraftige vindfelt, i kombinasjon med litt nedbør, som sludd og snø, i fjellet i Sør-Norge. Med både kraftig vind og litt snø blir det ikke veldig trivelig i sørlige fjellstrøk, sier Tveita.

Sludd og snø

Det ligger et lite lag med snø i fjellene i Sør-Norge, og snøen som kommer denne uken, kan gjøre det snølaget litt tykkere. Men det er ikke meldt store mengder, sier Tveita i StormGeo.

Snøen som kommer, vil legge seg på 700-800 meter over havet.

SNØ: I dette området skal det snø denne uka. Onsdag klokka 16 ser prognosene slik ut.Det blå feltet er viser nedbør. Foto: Windy.com

Nedbøren kan også komme som sludd og regn i områder som ligger lavere. Men det blir generelt langt tørrere denne uken enn forrige uke, ifølge meteorologene.

Foreløpig er det bare Langfjella-områdene i Sør-Norge (fjellområde fra Jotunheimen og sørover) og deler av Telemark og Vestfold som får nedbør, ifølge StormGeo.

SKYER: Fra Møre og Romsdal til Finnmark er det meldt skyfritt torsdag klokka 09. Foto: Windy

Her blir det fint

Hvis du vil se sola denne uka, må du oppholde deg fra Møre og Romsdal og nordover.

I Finnmark vil skyer stå i veien for sola de fleste steder, og det blir kaldere utover uka, men sola kan kikke fram. Det er også varslet litt vind.

I Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal er det meldt sol stort sett hele uka.

Temperaturmessig er det Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland i Nordland som vinner.

Ifølge Meteorologisk institutt blir det spesielt varmt på de to sistnevnte stedene i løpet av uka: