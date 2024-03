Varsler skattesjokk

Skattemeldingen er rett rundt hjørnet. Spenningen knyttet til om man har betalt for lite eller for mye skatt er alltid stor. Men i år er det ekstra spennende ifølge økonomieksperter TV 2 har snakket med.

– Det store flertall vil alltid få penger tilbake på skatten. Det er fordi staten passer litt ekstra på, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim til TV 2.

– Jeg tror mange kan glede seg til skattemeldingen. Og så tror jeg noen bør grue seg litt.



SKATTESMELL: Hallgeir Kvadsheim, økonom og styreleder i Inkassoregisteret, tror de med lite lån og høye bankinnskudd får seg en overraskelse av skattekortet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det er lenge siden verdensøkonomien og den norske økonomien endret seg så raskt, og så mye som i fjor. Inflasjonen, og ikke minst renten, skjøt til værs.

Sistnevnte kan gjøre store utslag for din og min skatt.

Kan få skattesmell

De som har grunn til å grue seg til skattemeldingen, er de som ikke har mye lån.

Hvis du i tillegg er i den situasjonen at du har mye penger til overs som du har satt inn i banken, kan det slå uheldig ut på skatten.

– De som har høyere bankinnskudd enn gjeld, vil få negativt utslag på skatten, sier Kvadsheim.

Han understreker at det er snakk om ganske høye summer som skal til før det slår nevneverdig negativt inn på skatten.

– Dette gjelder personer som har satt inn flere hundre tusener eller mer i banken.

Pensjonister er en av gruppene Kvadsheim peker på som særlig utsatt i år, fordi mange eldre ikke har boliglån, men i stedet har penger på bok.

Samboerfella

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl mener det egentlig ikke er noen grunn til å være så spent på om man får tilbake på skatten eller ikke.

– Hvis man har kontroll på skattekortet skal man jo vite på kronen hvor mye skatt du skal betale, men så god kontroll er det jo ikke alle som har, sier Sandmæl til TV 2.



TROR NOEN BLIR OVERRASKET: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

For første gang er rentefradraget på boliglån i år fordelt automatisk mellom medlåntakere. Skattemeldingen vil dermed se annerledes ut i år for alle med boliglån som er gift eller har samboer.

– Mange samboere vil nok få sjokk. Fordi vanligvis har boliglånet blitt satt på hovedlånetagere i skattekortet. Nå er det nytt av året av gjelden blir fordelt mellom partene. Det kan bli en negativ overraskelse for mange. Eller positiv, alt etter hvordan lånet er fordelt, sier Sandmæl.

Sandmæl ler i telefonen når hun tenker på overraskelsen som dukker opp hos de som er vant til å ha hele lånet, og dermed hele skattefradraget i sitt navn.

– Jeg ser for meg mange diskusjoner om dette mellom diverse par på torsdag, sier Sandmæl.



9000 ekstra i fradrag

Etter et økonomisk stramt år for mange i Norge, tror både Hallgeir Kvadsheim og Silje Sandmæl at mange vil få seg en hyggelig overraskelse torsdag.

– Det er de med høye boliglån, som ikke har endret skattekortet som kan forvente å få igjen på skatten i år, sier Kvadsheim til TV 2.

Årsaken til det er at rentene har steget mer enn det skatteetaten har lagt til grunn.



– Med tanke på renteutviklingen er det nok mange som har hatt et høyere skattetrekk en de trengte.

Kvadsheim viser til følgende eksempel:



– Har du fire millioner kroner i boliglån, og ikke rørt skattekortet ditt i fjor, så får du nesten 9000 kroner ekstra i spart skatt, ved én prosent økt rentesats fra det skatteetaten har lagt til grunn.

Rådgiver og veileder i Skatteetaten, Roar Lyby, forklarer følgende i en kommentar til TV 2:

– Skattekortet for 2023 bygget ikke på en bestemt rente, men på hvilke renteinntekter og renteutgifter du hadde i hele 2021. Disse beløpene ble så justert for å ta høyde for renteutviklingen i 2023.



Ikke lønnsomt

Silje Sandmæl er sterk tilhenger av å justere skattekortet jevnlig. Hun mener det ikke er spesielt lønnsomt å få igjen penger på skatten.

– Det er hyggelig å få igjen, men det ville jo vært bedre å hatt de ekstra pengene i banken slik at man fikk rente på pengene, sier Sandmæl.



Hun oppfordrer også folk på det sterkeste til å gå på fradragsjakt når skattemeldingen kommer.

– Bruk skatteetatens kalkulator for alt den er verdt. Særlig barnepass og reisefradrag er noe mange er for dårlige til å ta med.



– Hvorfor gi bort penger til staten når du kan beholde dem selv, spøker Sandmæl.

– Hva bør man bruke skattepengene på dersom man får igjen?



– Kredittkort bør prioriteres, så vanlig gjeld. Eller så kan det være lurt å sette av noe til ferie.