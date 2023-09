KJØPERS MARKED: Fredrik og Monica Nilsen klar for første tur med drømmebåten til kraftig redusert pris. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

I Grimstad drar en stolt Fredrik Nilsen (51) fra kai med sin kone Monica og parets nyinnkjøpte båt på 29 fot.

– Jeg hadde ikke planlagt å kjøpe nå, men fra nypris på 2,6 millioner fant jeg den først nedsatt til 1,8 og så 1,7 millioner kroner, forteller Nilsen.

Prisreduksjonen på mer enn 30 prosent fristet ham til å bytte ut den sju år gamle båten på 22 fot.

I kjølvannet ligger motorbåter til salgs på rekke og rad, noen med alger under vannlinjen etter uker eller måneder i sjøen. For båtmarkedet kjølnet kraftig i år, etter et heftig oppsving i koronaårene.

Hev seg på bølgen

Under pandemien var det flere som ferierte i Norge på grunn av reiserestriksjoner, og sparte penger på lavere aktivitetsnivå. Mange lot seg friste til å kjøpe båt for aller første gang.

OVERLIGGERE: Stian Matre foran noen av båtene som er til salgs hos Bergen Marine. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Megleransvarlig Stian Matre i Bergen Marine sier spesielt menn i 30-årene var ivrige.

– De hev seg på bølgen og ga gass!

Nå konstaterer båtselgeren at den yngre kjøpergruppen er borte.

– De under 40, de er her ikke lenger.

Halvert salg

Norges største båtforhandler registrerer at salgsvolumet har falt med rundt 20 prosent sammenlignet med i fjor.



HALVERT: Tregt marked etter at tre år med stadig stigende renter og priser. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Hos Båt Berge er antall kunder halvert. Selger Øyvind Sjusæther så et markant skifte etter at renten steg til fire prosent i august.

– Det er 50 prosent færre kunder. Der båtene før ble solgt etter en måned, ligger de nå kanskje i tre måneder.

Han forstår godt at folk tenker seg grundig om før de kjøper båt.

– Det du har minst bruk for når alt blir dyrere er kanskje båten?

PERMITTERINGER: Viknes måtte permittere ansatte i august etter endringen i markedet. Foto: Kristian Sivertsen

Permitteringer

Norges største båtprodusent har elleve båter i monteringshallen som skal ferdigstilles i høst. I august ble ti ansatte permittert.

Daglig leder i Viknes, Kristian Sivertsen, sier 2024 blir et tøft år. Likevel er han positiv:

– Vi må nå ta tilbake en av de vi permitterte.

Optimismen kommer etter at båtmesser som «Sjøen for alle» hadde like mange besøkende som i fjor; 12 000 var innom Aker brygge.

– Vi har vært på messer i Trondheim, Oslo, København, og Nederland og det er fortsatt god interesse.

BESTILLINGSVARE: Daglig leder Kristian Sivertsen i Viknes sier de ikke lager båter før de er solgt. Foto: Privat

De rundt 80 ansatte produserer kun båter som er bestilt og blir betalt.

– Vi bygger ingen båter for å sette på lager.

Kjøpers marked

Båtprodusenten anslår at prisen vil stige tre til fem prosent på nyåret.

– Det er et godt tidspunkt å kjøpe båt nå. Hvis man allerede har en båt, er det dumt å vente et år og få redusert innbytteprisen. Har man anledning er det nå det er kjøpers marked.

Etter en sommer med dårlig vær, og tre år med rente- og prisstigninger som har gitt gjennomsnittfamilier 160 000 kroner i økte utgifter er det svært rolig hos båtforhandlerne.



Flere kjører kampanjer for å selge båter som har blitt stående usolgt. Matre sier de beste tilbudene er på båter mellom 400 000 og en million kroner, og nevner flere eksempler på båter med rundt 20 prosent prisavslag.

PÅ TILBUDSSIDEN: Selgere frister med lagring og samme femårsgaranti som for neste års båter. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Fredrik Nilsen (51) lot seg lokke:

– Nå er det lurt å kjøpe, hvis du har mulighet. Jeg bytter inn og oppgraderer til en større båt.

Forrige båt på 22 fot som han nå byttet inn, kjøpte han da flere tusen mistet jobbene i oljeindustrien for sju år siden.

– Kjøp båt når det er dårligere tider så får du mindre verditap!



Nilsen fant en båtannonse med 32 prosent lavere pris enn nypris.



– Det er det folk kvitter seg med først; campingvogner, bobiler, vannscootere – alt du ikke trenger for å overleve, sier Nilsen.

BÅTDRØMMEN: Fredrik Nilsen har kjøpt båter når markedet går tregt. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Båteieren sier dyrtid betyr kjøpers marked.

– Hvis du er i posisjon til at du kan kjøpe båt, og ta driftskostnadene, og ikke får problemer med flere rentehevinger, så kan du kjøpe nå til en god pris.

Sitter stille i båten

Redaktør Atle Knutsen i Båtmagasinet bekrefter muligheten for gode kjøp:

– Det er opplagt at det er tid for å gjøre gode båthandler nå, for det er mange overliggere på lager. Prisene kommer til å gå betydelig opp etter alle solemerker og signaler vi har fått. Jeg tipper 10–20 prosent.

RABATT: Flere forhandlere melder om tilbud og rabatt når dyrtid gir kjøpers marked. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Han sier det er mest å hente på dagsturbåter på 22 til 26 fot.

På Finn.no var det over 9000 båter til salgs i september. Forretningsutvikler Terje Dahlgren i Schibsted sier markedet for bruktbåter ikke har endret seg nevneverdig enda.

– De som lånefinansierer nå sitter veldig stille i båten. Så langt har vi ikke opplevd dumping av båtpriser.

Luksus leverer

Det har heller ikke de som selger båter i lukussegmentet. Daglig leder i Princess Yachts Norway venter ingen stor prisstigning for de største båtene.

UENDRET: Luksussegmentet for båter er lite prissensitivt. Foto: Svein Erik Palmstrøm

Svein Erik Palmstrøm er i disse dager i Cannes for å se yachter fra 55 fot som vil koste drøye 20 millioner kroner, opptil 95 fot som selges for minimum 136 millioner kroner.

– De som har midler, har også midler til båt selv om renten stiger.



Palmstrøm sier varekostnadene nå er noenlunde stabilisert. Selskapet melder om en jevn omsetning og kunder som gjerne bytter ut sin båt med en ny etter fem til ti år.

LUKSUS: Svein Erik Palmstrøm (tv) og Petter Mork-Knutsen regner ikke med at prisstigningen vil bli mer enn fire prosent på båter som er større enn 55 fot. Foto: Princess Yachts Norway

– Vi tror på en normal, tradisjonell prisstigning på mellom tre til fire prosent neste år.

Også båtprodusent Sivertsen i Viknes anslår at prisen vil stige tre til fem prosent på nyåret.



– Det er godt tidspunkt å kjøpe båt. Hvis man har innbyttebåt, er det dumt å vente et år, og få redusert innbyttepris. Har man anledning er det nå det er kjøpers marked.

– Finger opp i luften

Båtforhandler Sjusæther sier han kan tilby sine kunder noe rabatt i høst, men tør ikke anslå hvor mye prisene vil stige til våren.

– Jeg vet akkurat like lite som andre. Hvem vet hva som skjer neste år? Vi vet at det kommer prisstigning – hvor mye det blir, det vet vi ikke.

NORSKPRODUSERT: Daglig leder i Viknes tror ikke pristigningen vil overgå fem prosent. Foto: Viknes

Båtselger Matre mener det er mest å hente på å nye båter denne høsten.

– Det er mye å spare. Nybåtpriser vil stige i snitt ti prosent neste år. Noen vil være 15 prosent i forhold til valuta, mener han og begrunner anslaget med dyrere produksjonskostnader og at kronen er svak mot euro.

Stopp for hvermannsen

Thomas Nicolai Bjønnes i Norges Båtbransjeforbund NORBOAT beskriver en konjunkturavhengig bransje med bråstopp etter koronaoppturen.

USIKKERT: Thomas Nicolai Bjønnes forteller om nedskalert produksjon og permitteringer. Foto: NORBOAT

– Det er de båtene det er solgt mest av tidligere, der det stopper det opp nå.



Hvorvidt båtkjøpere gjør lurt i å handle nå, har han ikke svar på.

– Alle er veldig usikre på hva som blir realiteten. En del snakker om prisøkning, og noen forhandlere snakker om at det blir dyrere neste år.

På tampen minner Dahlgren om at det er mer enn kjøpet som koster om du har vurderer å kjøpe båt:

INTERESSE: Mange besøkende på båtmessene gir håp for 2024, sier daglig leder i Viknes. Foto: Kristian Sivertsen

– Skal man ha båt til neste sesong, kan det være lønnsomt å kjøpe nå. Det man må regne inn når man kjøper båt på høsten er kostnader forbundet med transport, vinteropplag, service osv.