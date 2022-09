Varsler påstand om tvungent psykisk helsevern

Aktor mener tingretten må konkludere med at Tor Kjærviks sønn var psykotisk da han drepte faren, og vil dømme ham til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Statsadvokat Sturla Henriksbø varslet at han vil legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for mannen som er tiltalt for å ha drept advokat Tor Kjærvik og for drapsforsøk på hans samboer Merete Bertheussen. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Statsadvokat Sturla Henriksbø har før og gjennom hele rettssaken holdt det åpent om den 37 år gamle sønnen til Kjærvik bør vurderes som utilregnelig. Da han startet sin prosedyre i Romerike og Glåmdal tingrett onsdag, varslet imidlertid Henriksbø at han vil be domstolen om å kjenne den tiltalte for utilregnelig

– I denne saken har tiltalte forklart i retten om psykisk sykdom og psykoseutvikling som peker mot at han var psykotisk på handlingstiden, sa statsadvokaten.

Han viste til at de rettsoppnevnte sakkyndige, som har kartlagt 37-åringens helsetilstand, med styrke fortalte retten at han lider av kronisk paranoid schizofreni og at han var svært syk etter drapet.

– Vi kan ikke legge bort usikkerheten om at tiltalte var psykotisk på handlingstiden, og da må man legge det til grunn, sa statsadvokaten.

Advokat Tor Kjærvik ble drept av sin eneste sønn 12. april i fjor. Foto: Berit Roald/ NTB

Etter drapet på Røa 12. april i fjor forlot sønnen farens bolig og ringte politiet hvor han klart og sammenhengende fortalte at han hadde skutt faren og at han ville melde seg. Etter kort tid i varetekt hadde han en psykisk kollaps og ble overført til sikkerhetsavdelingen på Blakstad sykehus, hvor han fremdeles bor.