Varsler opptil en halv meter snø: – Vær forberedt

Uken har vært preget av vind, snøfokk og dårlige kjøreforhold. Nå advarer Meteorologisk institutt om at en ny runde med kraftig snøvær er på vei.

Fra søndag til tirsdag er det sendt ut en rekke farevarsler. Varsom advarer om at sårbar infrastruktur kan bli rammet.

– Det kan være vanskelige kjøreforhold, og mange reiser vil kunne få lengre reisetid. Strømforsyningen kan også bli påvirket, skriver nettstedet.

Mandag er den store hjemfartsdagen etter nyttår. Nå forbereder Vy, Avinor, Bane Nor og Statens vegvesen seg så godt de kan for hjelpe folk hjem.

UTFORDRENDE: Det har vært krevende kjøreforhold i Oslo denne uken som følge av kraftig snøfall. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Foto: Terje Bendiksby

Farevarsel og kraftig vind

Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme mellom 20 og 50 centimeter med snø. Det er også varslet kraftig vind.

– Det vil blåse opptil 20 meter i sekundet enkelte steder på Sørlandet, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.

De har utstedt både gult og oransje farevarsel i forbindelse med snøværet. Over fjellet advares det mot snøfokk.

Ifølge meteorologen vil temperaturen variere mellom pluss og minusgrader. Det kan skape ekstra utfordrende kjøreforhold.

– Når det snør så tett blir det vanskelig å holde alle veiene brøytet. Man må regne med utfordrende kjøreforhold de dagene, sier han.

– Vær forberedt



Vy har ansvaret for tog- og godstrafikken på jernbanen og persontransport med buss.



Pressevakt Kaja Rynning Moen forteller at avgangene på nyttårsdagene er ganske fullbooket. Tog og buss går som planlagt, så lenge Bane Nor og Vegvesenet mener der er trygt.

– Vi kan ikke kontrollere været, så vi oppfordrer reisene til å være forberedt på at ting kan skje. Har du bestilt en reise, følg med i appen på om det kommer endringer, sier hun.

ALLTID BEREDT: Skulle du bli stående på en eller annen fjellovergang når du reiser med Vy, er det ingen grunn til å frykte hungersnød. Avbildet med eksempler på beredskapslager til Vy, overkonduktør Richard Normann. Foto: Vy

Dersom det skulle bli store forsinkelser eller stopp over værutsatte strekninger, skal Vy være forberedt.

– For buss og tog som går over fjellovergangene har vi alltid et beredskapslager med mat, vann og pledd. Det gjelder også på lange strekninger med ekspressbusser, sier hun.

Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor, følger nøye med på værvarselet.

– Vi er forberedt og har planene klare. Vi har hatt tilfeller med mye snø før, så det vet vi at kan skape større utfordringer. Vi håper at det ikke blir en kombinasjon av snø, vind og vær som blir verre enn det som er varslet, sier han.

Kommer det mye nedbør på kort tid, må Bane Nor prioritere hvilke strekninger de skal brøyte.

– Kommer det så mye nedbør som det er antydet, er vi raskt i en situasjon der vi må prioritere. Da retter vi innsatsen mot hovedsporene og steder med sporveksling der to tog møtes, sier Korslund.

Beregn god tid

Torsdag advarte meteorologen om at folk som planlegger å reise hjem første nyttårsdag bør vurdere å reise hjem allerede lørdag.

– Man bør definitivt være obs dersom man skal hjem på mandag. Eventuelt bør du vurdere å reise hjem lørdag, dersom du er avhengig av å komme deg på jobb på tirsdag, sier Ina Ynnesdal i Strom til TV 2.

MYE TRAFIKK: Snøkaos og dårlige kjøreforhold kan skape trøbbel for reisende 1. nyttårsdag. Her fra tidligere i desember. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Statens vegvesen oppfordrer også bilister til å vurdere hvilken dag det er mest hensiktsmessig å kjøre.



– I tillegg er det lurt å sjekke vær- og trafikkmeldinger før du drar, sier trafikkoperatør Sara Bendiksen i Vegtrafikksentralens kontor i Porsgrunn.

Hun mener alle må belage seg på å ha ekstra god tid dersom man skal forflytte seg nyttårshelgen.

Særlig godt forberedt mener hun at alle som skal over fjellovergangene i Sør-Norge må være.

– Ha full tank, fulladet bil, og dekk som er egnet for å komme seg over. Blir det innført kolonnekjøring, kan det ta tid. Da er det også viktig å ha med seg mat, drikke og varme klær i bilen, sier hun.

Utelukker ikke forsinkelser

Bane Nor sier at de planlegger å ha alt tilgjengelig mannskap i beredskap for å sikre at folk kommer seg hjem.



– Men vi kan ikke utelukke forsinkelser, sier Korslund.

Han mener også at det kan være greit å tenke gjennom om du kan reise en dag tidligere hvis været blir skikkelig heftig.

KREVENDE: Store mengder snø kan skape krevende forhold for togene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Opplever du at forholdene er ukomfortable eller usikre kan det være lurt å endre på de opprinnelige reiseplanene, sier han.

Kan bli venting

Avinor venter rundt 62 000 reisende på Gardermoen 1. nyttårsdag, men foreløpig har de ikke forberedt seg ekstra i forbindelse med snøværet som skal inntreffe.

– Vi er alltid bemannet slik at vi får rullebanene fri for snø, aviset flyene og generelt håndtert det som trengs i forbindelse med vintervær. Om vi trenger å sette inn tiltak utover normalen, er for tidlig å si.

Det sier Øystein Løwer, kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Han mener reisende må forberede seg på noe venting i forbindelse med avising av flyene.

– Spesielt på morgenen kan det bli noe kø, men ingen store forsinkelser. Vi ber folk dukke opp til vanlig tid, eventuelt beregne litt ekstra god tid på transportetappen til flyplassen, dersom det blir utfordrende vær.