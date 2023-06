Varsler opprydding etter rapport om Oslo-skyting

Torsdag formiddag la 25. juni-utvalget fram rapporten om Oslo-skytingen i fjor. Angrepet der to mennesker ble drept og flere skadet kunne vært avverget, mener utvalget.

– Jeg vil gjøre det helt klart at rapporten skal følges opp umiddelbart. Det skal og må ryddes opp i kritiske punkter, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Hun varsler et møte med beredskapsdepartementet og sjef for PST og politidirektøren til møte i morgen, fredag 9. juni.

– Det vil ta noe tid å sette seg inn i alle sider av rapporten. Det er vondt å lese at utvalget har identifisert fire spor som i teorien kunne ha bidratt til å forhindre angrepet, selv om utvalget peker på at de ikke har kunnet konkludere med at de sannsynlig ville forhindret angrepet. Jeg forventer at PST tar dette på største alvor.

Berørte reagerer

– Det er oppsiktsvekkende funn i rapporten. Hvis det er slik at denne terrorhandlingen kunne vært unngått, er det ille, sier bistandsadvokat for flere av de berørte, Christian Lundin.



Hessen har torsdag litt etter klokken ett vært i kontakt med flere av sine klienter.

– De reagerer voldsomt på de funnene som gjøres.

Bistandsadvokat Per Ivar Hessen sier det han foreløpig har lest av rapporten «tegner et bilde av systemsvikt».

– Der fremstår som at det var ganske klare indisier om at noe var i ferd med å skje, og at det var knyttet opp mot Pride-miljøet. Og så svikter det internt hos PST i forehold til hvor tidskritisk det var, som medførte at man ikke har tatt det tilstrekkelig på alvor.

VG: Krever Mehls avgang

En annen av bistandsadvokatene for ofrene, Sigurd Klomsæt, sier til VG at Mehl må ta ansvar og gå av som justisminister etter rapporten.

Verken Hessen eller Lundin ønsker torsdag å ta stilling til Mehls posisjon.

– Uansett konklusjon har handlingen skjedd. Ingenting kan reparere mine klienters sorg etter det som har skjedd. Uansett konklusjon bringer det ikke Kåre (Hesvik, én av de to drepte, journ.anm.) tilbake, men jeg håper man på politisk nivå tar en evaluering om hvordan vi vil ha det i Norge.

SORG: Blomster, flagg og støtteerklæringer strømmer på like ved London pub. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han sier hans klienter allerede var forberedt på de vurderingene om kom. Hessen understreker at de er fornøyde med politiets oppfølging i etterkant.

– Man vil få perioder hvor man kan føle sinne, men i dag er man mer resignerte og oppgitte.