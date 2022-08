Varsler oppdaterte vaksiner: – Kan være en «game changer»

Dersom de oppdaterte koronavaksinene godkjennes torsdag, får Norge fem millioner doser. – Et kjempestort steg, ifølge vaksinekoordinator.

Koronavaksinene har vært i bruk i over ett og et halvt år i Norge.

Til tross for flere ulike virusvarianter, noen farligere, andre mer smittsomme, har oppskriften på vaksinen vært den samme. Det kan endre seg nå.

Torsdag skal European Medicines Agency (EMA) vurdere Pfizers og Modernas oppdaterte koronavaksiner.

– Jeg tror det er veldig sannsynlig at de blir godkjent. Modernas vaksine har allerede blitt godkjent i Storbritannia og Sveits, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Og ifølge han ser oppdateringen svært lovende ut.

FORVENTNINGER: Vaksinekoordinator Richard Bergström har store forventninger til de oppdaterte vaksinene. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

Mener de er overlegne

Arbeidet med å stille om produksjonen, gjennomføre kliniske studier og søke om godkjenning har tatt cirka et halvt år for vaksineprodusentene, ifølge Bergström.

Nå har både Pfizer og Moderna utviklet en oppdatert koronavaksine, som skal være rettet mot omikron.

– Under studiene har man sett på nivåene av antistoffer som dannes, som er det beste korrelatet å se på når det gjelder beskyttelse. De oppdaterte vaksinene er helt overlegne når det kommer til å danne antistoffer mot omikron sammenlignet med de vi har nå, sier Bergström.

Hvor mye bedre effekten blir i virkeligheten, særlig når det kommer til å beskytte mot alvorlig sykdom og død, er fortsatt noe usikkert.

– Men at de er bedre enn vaksinene vi har nå, er det ingen tvil om, sier han.

mRNA: De oppdaterte vaksinene bygger på samme mRNA-teknologi som de vi bruker i dag, men er mer rettet mot omikronviruset. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

Mindre smitte i vinter

Ifølge Bergström finnes det to gode grunner til å oppdatere vaksinene.

– Siden vi skal fortsette å vaksinere oss mot covid-19, spesielt eldre og risikogrupper, kan man oppdatere vaksinene for å opprettholde beskyttelsen mot alvorlig sykdom og død, sier han.

For det andre har ikke vaksinene vi bruker i dag særlig god effekt mot smittespredning.

– Håpet er at vi skal kunne få ned smittespredningen med en oppdatert vaksine. Smitte er jo et problem i seg selv. Selv om man ikke havner på sykehus, kan man måtte være hjemme fra jobben eller skolen, og det er risiko for å få «long covid». I tillegg vil viruset mutere så lenge viruset sprer seg, sier han.

– Hvor stor betydning tror du de oppdaterte vaksinene vil få for smittespredningen fremover?

– Tar vi i bruk disse vaksinene i stor grad og folk flest vaksinerer seg, er min personlige oppfatning at det kan bli betydelig mindre smittespredning til vinteren enn det vi skulle fått ellers, sier Bergström.

BESKYTTELSE: Håpet er at de oppdaterte vaksinene i større grad beskytter mot smitte, ifølge Bergström. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Fem millioner

Dersom vaksinene blir godkjent, er det EU-kommisjonen som kjøper inn doser på vegne av Norge.

– De har helgardert seg og sagt at vi kjøper inn oppdaterte vaksiner til hele befolkninger. Det betyr at Norge får fem millioner doser av den oppdaterte vaksinen i løpet av september og oktober. Det rekker godt til alle som har tatt vaksinen fra begynnelsen av, sier Bergström.

Det er forventet at cirka 2,5 millioner doser vil være fra Pfizer, mens resterende vil være fra Moderna.

Bergström sier at Sverige planlegger å ta de nye vaksinene i bruk så fort som mulig. I Norge er det FHI som bestemmer hvordan de skal fases inn.

– De første leveransene forventes til sentrallagrene i neste uke, så det går ganske raskt. Hvor langt tid det tar å få sendt ut til byer og steder, er et annet spørsmål, sier Bergström.

FHI om vaksinene

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det foreløpig er sparsomt med data om de nye mRNA-vaksinenes effekt.

– Vi forventer at de nye vaksinenes beskyttelse mot alvorlig sykdom er på linje med beskyttelsen som gis av de mRNA-vaksinene som benyttes i dag, sier assisterende direktør Geir Bukholm til TV 2.

GODKJENNING: Bukholm sier han er kjent med at vaksineprodusentene har søkt EMA om godkjenning, men er sparsommelig med svar før torsdagens avgjørelse. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Han viser til at detaljene og dataene som har ligget til grunn for godkjenningsprosessen vil bli offentlig tilgjengelig når godkjenningen foreligger.

– Når vi kjenner nøyaktige datoer og mengde vaksiner som blir levert, vil helsemyndighetene utarbeide en veiledning for videre vaksinering, sier Bukholm.

Han vil ikke svare på om Norge utelukkende vil benytte seg av de nye vaksinene eller gå for en kombinasjon.

– Dette må vi komme tilbake til når vi har konkret oversikt over antall doser og forsyningstakt fra produsentene, sier Bukholm.

Kan unngå nedstengning

Vaksinekoordinator Richard Bergström har bitt seg merke i at mange allerede snakker om pandemien i fortid, så han gjentar at pandemien ikke er over.

– Det som er over, er nedstengningene. Å unngå nedstengninger, er jo virkelig en av målsetningene ved å oppdatere vaksinene. Vi kommer ikke til å bli kvitt viruset, men vi kanskje kan fortsette å leve et normalt liv, sier Bergström.

– Og det har du tro på at vi kan utover?

– Ja, jeg er helt overbevist. De regulatoriske myndighetene og nesten alle eksperter er enig om at det er bra å oppdatere vaksinene, nettopp for å forhindre nye nedstengninger og at folk blir alvorlig syke og dør, sier han.

– Så dette kan være en «game changer»?

– Ja, på sett og vis er det det. At vi kan oppdatere vaksinene viser styrken ved teknologien, som gjør at vi kan ligge så nær viruset som mulig, og bare et halvt steg bak om det muterer. Det er et kjempestort steg.