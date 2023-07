Varsler ny hetebølge: – Vi søker tilflukt i havet

40 VARMEGRADER: Lykke Celine Winther-Bay (22) tilbringer sommeren i Viterbo utenfor Roma. Der er det meldt over 40 plussgrader neste uke. Foto: privat

De neste dagene er det spådd opptil 45 varmegrader i skyggen i blant annet Italia og Spania. Det er ikke uvanlig at det blir såpass varmt i Syden, forklarer meteorolog.

Nordmenn i sørligere strøk ble advart om glovarme temperaturer i blant annet Spania, Italia og Hellas tidligere denne uken.

Hetebølgen «Cerberus», oppkalt etter det trehodede beistet i gresk mytologi, har ført til temperaturer over 40 grader i flere av landene langs Middelhavet.

– Det er for varmt til å være i hagen, så vi søker tilflukt i havet stort sett hver dag, sier Lykke Celine Winther-Bay (22) til TV 2.

Hun tilbringer ferien i sommerhuset ved Viterbo i Italia, om lag en time nord for Roma, sammen med moren sin.

– Vi har flere naboer i området som er bønder. De sliter veldig når det ikke kommer nok vann, forteller 22-åringen.

– Jeg tenker også på de eldre i landsbyen her, at varmen kan være farlig for dem. Nå gjelder det å passe på, legger hun til.

Ny hetebølge

Enkelte steder i Italia er det meldt opptil 45 grader i skyggen i begynnelsen av neste uke.

Italienske meteorologer advarer nemlig om at atter en hetebølge, foreløpig omtalt som «Charon», vil presse temperaturene opp enda mer, ifølge CNN.



Paul Fredrik Gjerpe (52), som befinner seg på sommerhuset på Sicilia med familien, sier at han likevel ikke er så bekymret:



– Den eneste bekymringen vi har er egentlig at strømmen skal gå. De har ikke det mest moderne strømnettet her, og det virker som det blir overbelastet i perioder der det er varmt, forteller han.

REISER MED FAMILIEN: Paul Fredrik Gjerpe (52) er glad for at sommerhuset på Sicilia ligger ved sjøen. Foto: Privat

52-åringen fra Oslo sier at han merker at det er varmt i år, men at det trolig er mer intenst i innenlandsstrøkene fremfor på Sicilia.

– Huset vårt er bygget med god tilgang til sjøen, så vi bruker den til å kjøle oss ned, sier han.

– Det kan godt hende at dette får helsemessige konsekvenser for lokalbefolkningen, men det har ikke hatt så store følger for oss, legger han til.

Skal litt til å slå varmerekorden

Olav Erikstad, vakthavende meteorolog i StormGeo, understreker likevel at det ikke er uvanlig å se temperaturer opp mot 45 varmegrader rundt Middelhavet om sommeren.

– Det er varmt nå. Men det skal litt til for at gradestokken kryper opp de siste gradene opp mot rekorden, sier han.

Varmerekorden i Europa ble slått på Sicilia i 2021 – da ble det målt 48,8 grader.

I år har værfenomenet El Niño også bidratt til å gjøre sommeren varmere enn normalt.

EL NIÑO: Slik skiller årene med El Niño seg fra normalår Værfenomenet kjennetegnes blant annet ved at temperaturen i Stillehavet er høyere enn normalt. Foto: Basert på GRID

Tirsdag forrige uke ble den varmeste dagen noensinne målt i gjennomsnittstemperatur på jorden – en rekord som også ble slått dagen før.

Forskerne har lenge advart om at global oppvarming forsterker hetebølgene slik som den vi ser nå. Fjorårets sommer var den varmeste målt noensinne.



Selv om det er varmt i Italia nå, betyr det likevel ikke at hetebølgene er sammenhengende eller langvarige, sier meteorolog Erikstad.

Temperaturen ligger ikke på bølgetoppen hele tiden. Det er tidlig neste uke at det kommer en bølge, men neste helg ser det kjøligere ut, sier han.