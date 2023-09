Varsler kraftig prisøkning: – Ikke akseptabelt

I et forslag til samferdselsdepartementet foreslår Avinor å øke lufthavnavgiftene for 2024 med rundt 30 prosent.

Nå slår NHO Luftfart, arbeidsgiverforeningen for landets flyselskaper, alarm.

– En økning av statlige utgifter tre til seks ganger prisstigning er verken holdbart eller akseptabelt. Prisene for reisende blir dyrere, færre kan fly og det vil gå utover rutetilbudet, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Krever at staten tar grep

Luftfarten har flydd i motvind siden pandemiårene, og for Avinor har det ført til finansielle utfordringer.



– Vi mener staten må ta konsekvensen av at verden ser annerledes ut og at man ikke lenger kan forutsette å ta ut overskudd fra Avinor. Man må gjeninnføre ordningen med kjøp av ulønnsomme flyplasser, og offentlige aktører må dekke egne utgifter knyttet til deres virksomheter, som Avinor nå betaler for.



Avinor er underlagt Samferdselsdepartementet.

De siste årene har tax free-kvoten blitt vesentlig redusert. Å reversere dette er blant næringens forslag, for å øke Avinors lønnsomhet.

KUTT: Fra nyåret ble tax free-kvotene for tobakk halvert, samtidig som at man ikke lenger kunne erstatte tobakk med alkohol i kvoten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen sier de er redd de må øke prisene som følge av avgiftshoppet.



– Lønnsomheten til de norske flyselskapene de siste ti årene er ikke veldig imponerende. Dagens situasjon, med høy oljepris og inflasjon, har ført til øke billettpriser, og dette vil bare styrke den tendensen slik vi ser det.



Klar på at det er nødvendig

Konkret foreslår Avinor å øke startavgiften fra kr 75 til 100 kroner og passasjeravgiften fra 52 til 65 kroner.

Kostnadsøkningen vil ifølge Avinor utgjøre 674 millioner kroner, og er basert på deres prognose for flytrafikk for 2024.

– Økningen skyldes at trafikken ikke er oppe på nivået som før pandemien, kostnadsøkninger på alle komponenter i vår virksomhet og svakere rammevilkår, sier konsernsjef i Avinor Abraham Foss.



NEDGANG: Koronatiden førte til en kraftig tilbakegang for flybransjen. Fremdeles er ikke antall avganger på nivå med tiden før pandemien. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Foss mener Avinor har hatt en realnedgang på lufthavnsavgiftene over flere år.



– Vi har fellesinteresse i å være bekymret for en kostnadsutvikling, og noe som gjør at etterspørselen synker. Vi har stor forståelse for det, men fortsatt må vi få regnestykkene til å gå opp i de respektive økonomiske systemene.

ØKER AVGIFTENE: Å øke lufthavnsavgiftene med 30 prosent er nødvendig for Avinors økonomi, sier konsernsjef Abraham Foss. Foto: Per Haugen / TV 2

Stadig stigende utgifter

NHO Luftfart mener på sin side at avgiftene må justeres etter forventet prisstigning neste år.

De reagerer også på at avgiftene kommer i en tid der flybransjen skal i gang med store omstillinger for å senke klimautslippene.

– Vi kommer til å miste frikvotene man har hatt, prisene for å slippe ut CO₂ vil stige og på toppen av det skal det fases inn bærekraftig drivstoff. Vi hilser dette velkomment og aksepterer økte kostnader, men det blir så krevende at å ha ytterligere avgifter som ikke er miljømotiverte, har vi ikke kapasitet til, mener Lahnstein.

Arrangerte krisemøte

Tirsdag hadde NHO Luftfart, sammen med sjefene i Norwegian, Sas, Norse og Widerøe, møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om avgiftssjokket.



Etter møtet ville ikke Nygård kommentere flyselskapenes krav, annet enn at de har lyttet til bransjens bekymring.

– Vi tar med oss innspillene vi har fått og vil ta det med oss i regjering, og vil gjøre våre vurderinger av det.



DISKUSJONER: Samferdselsdepartementet og flybransjen møttes tirsdag for å diskutere de foreslåtte lufthavnavgiftene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han påpeker at det er flere ulike momenter i vurderingen.

– Bransjen har gitt klart uttrykk for hvordan de mener dette henger sammen, samtidig som at vi skal sørge for å ha et operativt lufthavnsystem, der vi skal kunne utføre vedlikehold og utvikle oss for fremtiden.