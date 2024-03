Varsler kontroller over hele landet

1,5 millioner nordmenn skal på hytteferie i løpet av påsken. Det betyr mye mer trafikk enn normalt. Vekslende forhold, fulle biler og varierende vær gjør påsketrafikken ekstra utfordrende.

Årets travleste trafikkuke er dessverre preget av mange ulykker.

Mye politi på veiene

I løpet av de siste fem årene har i alt elleve personer mistet livet i påsketrafikken, forteller UP-sjef Knut Smedsrud til TV 2.



MANGE ULYKKER: Sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud ber bilister om å være tålmodig i påsketrafikken. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Mye trafikk betyr dessverre at vi opplever flere ulykker. Men vi vet at trafikkontroller er et svært effektivt tiltak for å få ned ulykkesstatistikken. Derfor er det viktig at vi er ute og at vi synes i påsketrafikken.

UP-sjefen forteller at de legger ned en stor innsats denne påsken. Det vil bli kontroller over hele landet, og gjennom hele uken.

– Vi hadde en gjennomgang med alle distriktene i går. Det blir mye politi ute, både uniformerte men også sivile. Vi ønsker å bidra til at trafikken flyter med så få ulykker som mulig.

Væravhengig

Normalt vil det være mye trafikk på fredag før påske allerede fra klokken 12. Deretter forventer UP at det roer seg etter klokken 17. Neste topp er onsdag før skjærtorsdag. Da begynner trafikken allerede klokken 09:00.

KØ: Køen ut av Oslo starter allerede klokken 12:00 fredag før palmesøndag. Foto: Andreas Sunde / TV 2

– Under normale forhold har vi mye trafikk i disse periodene. Men det er væravhengig. Derfor satser vi på å være ute hele perioden. Og så er ikke poenget at vi skal ta mange i kontroller. Det beste er om alle holder fartsgrensene og vi slipper å skrive ut forelegg. Da har vi lyktes med jobben vår.

Her kan det bli kø Ifølge Vegvesenet kan det oppstå utfordringer på disse strekningene i påsketrafikken. I øst: E6 Oslo–Kløfta, E16 Sandvika–Sollihøgda, E18 Oslo–Asker/Drammen i forbindelse med utfart, og E6 Øyer–Mjøsbrua, Rv. 25 gjennom Elverum, E16 Hønefoss/Sollihøgda–Sandvika i forbindelse med hjemfart. E134 Hokksund–Drammen er også kø-utsatt.

I sør: E18 Langangenkrysset–Rugtvedtkrysset, Rv. 7 Sokna–Ve-krysset, E134 Rauland–Notodden.

I vest: E16 Bergen–Voss og E39 rundt Bergen og Stavanger med ferjestrekningene Lavik–Oppedal, Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen–Mortavika.

I midt: Ferjestrekningen fv. 715 Flakk–Rørvik.

I nord: Fjelloverganger som er utfartssteder, bl.a. E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell, E6 Gratangsfjellet og E6 Sennalandet, på grunn av dårlige omkjøringsmuligheter ved uvær eller andre hendelser. Kilde: Statens vegvesen

– Noen råd til de som skal opp på hytta?

– Bruk god tid. Det gjelder å være tålmodig og belage seg på at det tar lengre tid å kjøre til hytta enn ellers i året. Kjør forsiktig og husk at man tjener nesten ingenting på forbikjøringer uansett.

Oppfordrer til planlegging

Også trafikkoperatør Christofa Kei-Nilsen i Vegtrafikksentralen øst forventer at det blir mest trafikk fra lunsjtider og utover fredag, før en ny topp onsdag i påskeuken.

Hun kommer med flere råd til dem som skal ut i påsketrafikken.

– Pakk bilen riktig, og hold god avstand til bilen foran. Hvis du havner i kø, er det viktig å følge køen, sier.

Kei-Nilsen oppfordrer til å planlegge kjøreruten og sjekke vær og føre før man legger ut på tur.

– Og prognosene for stengte fjelloverganger hvis du skal til fjells. Er det fare for at det blir stengt, må du planlegge en annen rute.

– Smurt jevnt utover

Det er heller ikke bare på veiene det blir trafikk i påsken. Over to millioner reisende skal fly til og fra de største flyplassene i Norge, opplyser Avinor i en pressemelding.

– Fredag 22. mars er trafikktallet nærmere 130.000 for de største lufthavnene, sier konserndirektør Stine Ramstad Westby for Avinors store flyplasser i pressemeldingen.

Westby kaller mener trafikktallene for årets påske er interessante.

– Tidligere har man hatt veldig store topper på utfartsdagene, mens i år er trafikken smurt jevnt ut over et større antall dager enn før. Vi ser at det er et høyt antall reisende også uken etter påske.