– Det er ikke til å stikke under stol at det er mange som er skuffet i dag. Vi skulle jo veldig gjerne ha hatt et bedre resultat.

Det sier lederen for Landsorganisasjonen i Norge (LO), Peggy Hessen Følsvik, når TV 2 møter henne utenfor lokalene deres på Youngstorget etter valgnatten.

Tallenes tale er klar: Arbeiderpartiet har gjort et historisk dårlig valg, og Høyre er det største partiet i Norge for første gang på 100 år.

I verste fall blir Ap sittende igjen med makten i kun én av de 15 største kommunene i landet. Blant annet Oslo skifter nå farge til blått.

Det gjør LO-lederen bekymret:

– Jeg frykter nå at vi vil se en høyreside som er klare til å privatisere, konkurranseutsette og svekke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår i kommunene, sier Følsvik til TV 2.



Er ikke ærlige

Privatiseringen av blant annet sykehjem har vært et hett tema under valginnspurten både i år og ved forrige lokalvalg.

I en rapport fra 2020 slo Velferdstjenesteutvalget fast at ansatte i kommersielle bedrifter i snitt tjener 9 prosent mindre enn i det offentlige, dersom man ser samlet på alle velferdstjenester.



Peggy Hessen Følsvik mener at lokalpolitikere for Høyre har vært forsiktige med å flagge hva de mener om privatisering, til tross for at partiet har tatt til orde for det nasjonalt:

– En av de største utfordringene våre tillitsvalgte har møtt under valgkampen er rett og slett at høyrepolitikere ikke er ærlige om hva de tenker om arbeidsplassene deres fremover, hevder LO-lederen.



LO-lederen forsikrer om at fagforeningen er samarbeidsvillige uansett hvem som sitter med makten i kommunene og i byene.



– Samtidig så skal høyresiden være klar over at de møter motstand hvis de prøver å forringe vilkårene for medlemmene våre, enten de er i offentlig eller i privat sektor, sier Følsvik.

– Du varsler kamp mot høyrepolitikk i disse kommunene?

– Ja, svarer LO-lederen.

– Skaper et todelt helsevesen

Henrik Asheim, 1. nestleder i Høyre, svarer at Følsvik og LO kan være trygge på at Høyre aldri har gått til valg på å privatisere velferden.

– Privatisering betyr at det offentlige ikke skal bruke penger på en tjeneste, uttaler han i en e-post til TV 2.

Høyre mener derimot at det offentlige skal ta regningen for at folk kan velge det tilbudet som passer dem best, uavhengig av om det er offentlig, privat eller ideelt, forklarer Asheim.

– Følsvik sin motstand mot å ta alle krefter i bruk ender opp med at valgfrihet blir forbeholdt de som kan betale for å velge et privat tilbud. Det skaper et todelt helsevesen med mindre valgfrihet, sier han.

FORNØYD: Høyres 1. nestleder Henrik Asheim var i godt humør under partiets valgvake mandag kveld. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Nå har vi akkurat fått resultatet av et demokratisk og fritt valg hvor folk har stemt på det partiet de er mest enig med, sier nestlederen. Asheim og partiet feiret valgseieren med kakefest i Høyres hus tirsdag ettermiddag. Høyre-sjef Erna Solberg forsikret TV 2 om at det fremdeles er mye å gjøre etter valget: – Det er lov å hvile litt nå, men ikke så lenge. Vi har mye å gjøre både der vi får makt, men også sørge for at vi får mer makt, sier Solberg.

– Bare å brette opp ermene

Etter det historisk dårlige lokalvalget har flere Ap-ordførere gått ut mot ledelsen i partiet. Til VG sier Vadsø-ordfører Wenche Pedersen at Støre burde gå av som partileder før neste valg.

TV 2 kjenner til at flere i partiet har etterspurt en evaluering av valget som også tar stilling til et eventuelt lederskifte fram mot stortingsvalget i 2025.

LO-lederen sier hun fremdeles har tillit til Støre, men understreker at det trengs en grundig evaluering i både Arbeiderpartiet og LO for å finne ut hvorfor det gikk som det gikk.

– Det er bare å brette opp ermene og begynne å jobbe mot neste valg, som er stortingsvalget om to år. Da er vi nødt til å gjøre det bedre enn vi gjorde det denne gangen, sier Følsvik.

VALGNEDERLAG: Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste lokalvalg noensinne mandag. Partileder Jonas Gahr Støre omtaler valget som «ikke godt nok». Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

LO-lederen sier det er vanskelig å peke på én enkelt årsak bak katastrofevalget, men trekker fram at det siste året har vært preget av høye priser og rentehevinger.

– Jeg tror rett og slett at folk er urolige i hverdagen sin. Da er det vår oppgave å komme med gode løsninger, og det har vi ikke klart å være tydelige nok på, sier Følsvik.

– Ap og LO har blitt sett på som en av de mest effektive valgkampmaskinene vi har i dette landet. Har det begynt å komme rusk i maskineriet?

– Nei, jeg tror resultatet viser at vi har hevet oss fra den veldig lave oppslutningen vi hadde før sommeren, men vi kom ikke langt nok. Vi hadde et for dårlig utgangspunkt.



– Så valgkampen for 2025 den starter nå?

– Den starter i dag, sier LO-lederen.