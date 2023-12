Varsler flyktninggrep:

Kommunene roper varsku om sprengt kapasitet som følge av flyktningstrømmen fra Ukraina. Regjeringen vurderer nå grep for å «få et mer bærekraftig nivå framover», sier Tonje Brenna (Ap).

– Det kommer veldig mange flere Ukrainere til Norge enn til våre naboland. Regjeringen følger nøye med og leter etter innganger på hvordan vi kan få et ankomstnivå som er bærekraftig over tid, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Norge har så langt bosatt rundt 60.000 ukrainske flyktninger. Det har, lagt et enormt press på tjenestene og boligsituasjonen i kommuner over hele landet.

Ordførere TV 2 har snakket med er klare på at de snart har nådd en maksgrense.

– Det tror jeg er helt riktig, sier Brenna til TV 2, og fortsetter:

– Jeg tror dessverre at 2024 kan bli vanskeligere enn det 2023 har vært, og også vanskeligere enn 2022.



Nå tar hun altså til orde for et mer bærekraftig ankomstnivå.

Vil bosette hele 37.000 nye

Likevel har regjeringen bedt kommunene forberede seg på å bosette ytterligere 37.000 i 2024. Det er det høyeste antallet noensinne.

Samtidig opplever kommunene at de ikke kan fortsette å ta imot like mange som tidligere. På Bømlo reduserer de fra 100 i år til 60 neste år. På Askøy klarer de ikke å innfri i år. De skulle bosette 190, men ordfører Yngve Fosse (H) har uttalt at de nok vil ende på mellom 120 og 130.

Arbeidsministeren innrømmer at hun er spent på å høre kommunenes tilbakemeldinger på anmodningen.

– Veldig mange vil etter hvert nå si at det begynner å bli fullt. Jeg tror at det er særlig dette med bolig som er en stor utfordring.

Må se på skjevfordelingen

Ap-nestlederen er enig med kommunene i at de som kommer hit, ikke skal møte et system preget av sprengt kapasitet. Derfor må regjeringen se på hva som ligger til grunn for skjevfordelingen mellom Norge og nabolandene.

I høst har det kommet om lag 1000 ukrainere til Norge hver uke. Det er mer enn Finland, Sverige og Danmark har tatt imot til sammen.



– Det kan ikke bli sånn at det kommer så mange til Norge at vi ikke klarer å integrere eller ta godt imot. Da må vi se på hva som gjør at flere kommer til Norge enn andre land, samtidig som alle som kommer til Norge skal være trygge på at det er godt å komme hit.

– Ligger vi på et bærekraftig nivå nå?

– Det har jo gått veldig bra til nå, og så tror jeg som sagt at neste år potensielt kan bli litt vanskeligere, rett og slett fordi mange kommuner begynner å bosette veldig, veldig mange ukrainere.

– Kan komme justeringer

Regjeringen jobber derfor både med å se på tiltak som vil lette integreringsarbeidene i kommunene, samt om det er noe de kan gjøre for å «få et mer bærekraftig nivå framover».

– Folk skal kunne leve gode liv også når de er nye i Norge, samtidig som Norge må ta imot et antall det er mulig å håndtere.

– Skal skal vi klare å ha en bærekraftig ankomster over tid, så kan det være at vi må se på om det er justeringer som skal gjøres, som gjør at Norge blir like attraktivt som andre land, fortsetter Brenna.

Slakter Frp-forslag

Situasjonen i norske kommuner uroer flere partier på Stortinget. Frp leverte nylig et representantforslag til Stortinget. Her ber de regjeringen redusere ytelsene til flyktninger «slik at disse maksimalt er på nivå med Sverige og Danmark.»

Dette er ytelser flyktninger får mens de går på det frivillige seks måneder lange introduksjonsprogrammet.

– Jeg tror det er ganske lite å lære av Sverige når det kommer til integrering, sier Brenna om forslaget.

–Så tror jeg at Frp vil være enige i at det å gjøre det vanskeligst mulig å klare seg i Norge, ikke er veien til at dette skal gå like godt neste år som det gikk i fjor.

Samtidig som Norge har tatt imot flere enn våre naboland i høst, har vi vært dårligere enn både Sverige og Danmark når det kommer til å få flyktningene raskt ut i arbeid.



Tar grep om introduksjonsprogrammet

De ferskeste tallene fra SSB, fra 29. november, viser at bare 18,1 prosent av de drøyt 32 000 bosatte flyktningene i alderen 20–66 var i arbeid.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser samtidig til tall som viser at hele 84 prosent av de i alderen 18–55 som har fullført introduksjonsprogrammet, går videre til arbeid, utdanning eller videre kvalifisering.

Bare 14 prosent av ukrainere i alderen 56–66 deltar i introduksjonsprogrammet.

– Nå endrer vi introduksjonsprogrammet for å gjøre det mer arbeidsrettet, svarer Brenna på spørsmålet om hvordan Norge skal få flere raskere ut i arbeid.

– Det er både for at man får øve seg i norsk i arbeidslivet, men også for å sette arbeidsgivere og arbeidstakere i kontakt med hverandre tidligere.