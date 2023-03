Varsler flere dopingkontroller på treningssentrene

Treningsbransjen er bekymret for økt dopingbruk blant unge. Nå tar de strengere grep.

DOPINGKONTROLL: Treningsbransjen er bekymret for økt doping blant unge. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er veldig mange flere unge som trener hos oss nå enn tidligere. Det fører med seg et stort ansvar.

Arna Gudmundsdottir er senterleder på Sats Strømsø i Drammen.

– Det er en økende bekymring rundt doping på treningssentre. Derfor har vi valgt å trappe opp testingen, sier hun til TV 2.

POSITIVE TILBAKEMELDINGER: Arna Gudmundsdottir i Sats sier fleste av medlemmene er positive til å avlegge en prøve. – De setter pris på det vi gjør. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Tester hver 14. dag

TV 2 har tidligere skrevet om at treningssentre ser en eksplosiv økning av unge medlemmer.

Gudmundsdottir sier at hun er bekymret for hva de unge blir eksponert for.

– Fokuset i flere sosiale medier er å bli sterkest og se flottest ut og ta de korteste mulige veiene til mål. Det er dessverre ikke slik trening fungerer, sier hun og legger til:

– Dessverre hører vi at det er enklere å få tak i og at flere tar kontakt med hjelpeapparatet angående spørsmål rundt dette. Også Tolletaten melder om rekordbeslag av dopingmidler, sier Gudmundsdottir.

På grunn av dette har Sats utført dopingkontroller hver 14. dag fra i fjor høst. Tidligere har ikke kontrollene vært gjennomført like jevnlig og systematisk.

Ny metode for å avdekke juksemakere

Antidoping Norge sier de også er bekymret for økt kroppspress i samfunnet.

– Det er flere ungdommer som går fra organisert idrett over til treningssenter. Her er det større fokus på kropp. Vi er også bekymret for økende tendenser til dopingbruk. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektkonsulent i Antidoping Norge, Karoline Zielstra Solheim, til TV 2.

MINDRE INNGRIPENDE: Den nye testmetoden er mye mindre inngripende sammenlignet med en urinprøve og ordinær blodprøve, sier Karoline Zielstra Solheim i Antidoping Norge. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Nå tar de i bruk en helt ny metode for dopingtester. De mener dette vil gjøre det lette deres arbeid i jakten på juksemakere.

– Dried blood spot (DBS) er effektiv, rimeligere og enklere å gjennomføre enn tidligere tester, sier Solheim.

Denne metoden er mindre inngripende sammenlignet med en urinprøve og ordinær blodprøve.

– Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre flere dopingtester og kontroller, sier hun.

Slik foregår en DBS prøvetaking DBS (Dried Blood Spot) er en ny dopingtestmetode. En form for prøvetaking - og lagring av biologisk materiale hvor en liten mengde blod påføres et absorberende materiale. Gjennom utstyret som Antidoping Norge bruker blir blodprøven avlagt ved at mikronåler punkterer huden på overarmen. Bloddråpene føres deretter automatisk til det absorberende materialet. Dette materialet kan deretter enkelt bli fraktet til et laboratorium for analyse. Den som blir mistenkt, utfører testen på seg selv. En antidopingansvarlig som jobber på det aktuelle senteret vil være til stede, mens de får veiledning av en fra Antidoping Norge gjennom Teams. Blodprøven blir testet for tre ulovlige stoffgrupper: Anabole stoffer, vekstfaktorer og veksthormoner og sentralstimulerende midler. Kilde: Antidoping Norge.

De største kjedene intensiverer

For å gjennomføre en slik test må det aktuelle treningssentret være en del av Antidoping Norge sitt Ren Senter-program. Alle Sats, Evo og Fresh Fitness-sentre er tilknyttet dette programmet.

Nå opplever de økt etterspørsel fra treningssentrene om å gjennomføre flere kontroller.

GJØR KLAR FOR FLERE KONTROLL: Antidoping Norge opplever økt etterspørsel etter DBS-tester på treningssentre. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

TV 2 har snakket med de største treningskjedene i Norge, som bekrefter at de varsler flere dopingkontroll fremover.

– Vi har planer om å intensivere dette arbeidet. Med den nye metoden, kan vi få til flere kontroller, sier daglig leder i Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen.

Treningskjeden Evo påpeker at tidligere dopingtester var en kostbar affære som krevde mye ressurser både fra dem og Antidoping Norge.

– Nå ser vi en økt mulighet i å gjennomføre flere tester. Vi er en treningskjede som jobber aktivt mot kroppspress og ønsker at alle skal føle seg trygge og trives på våre sentre. Derfor er det viktig med et sunt treningsmiljø, sier Sindre Antonsen i Evo.

Dette ser de etter

For å gjøre en dopingtest på et medlem må det foreligge en mistanke. Denne kan komme fra andre, eller ansatte ved treningssentre kan se etter faresignaler.

I tillegg må medlemmet allerede ha hatt en bekymringssamtale med det aktuelle senteret.

– Vi fokuserer mye på å oppdage endringer i kroppen. Det kan for eksempel være økt muskelvekst på kort tid og strekkmerker. Vi ser også på oppførsel og humørsvinger hos medlemmet, sier Arna Gudmundsdottir i Sats.

HVORDAN?: Gjennom utstyret som Antidoping Norge bruker blir blodprøven avlagt ved at mikronåler punkterer huden på overarmen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I desember 2022 gjennomførte Sats 50 slike samtaler på deres sentre.

Sats, Fresh Fitness og Evo opplyser at alle medlemmer plikter å avlegge en dopingprøve ved mistanke.

– Vi gjennomfører tester ved behov og mistanke. Om et medlem ikke ønsker å gjennomføre en test, bryter det med retningslinjene våre, og vil bli utmeldt direkte, sier Sindre Antonsen i Evo.

Det samme gjelder for de andre sentrene også.

– Da er det kanskje litt for sent. Vi ønsker å komme inn mye tidligere og være en ressurs for medlemmet, sier Gudmundsdottir.

I fjor hos Sats var det tre personer som avla positiv prøve, mens fire nektet å la seg teste.

For de under 18 år må foresatte gi samtykke til en slik test. Ved positiv prøve kan treningssenteret i verste fall anmelde vedkommende til politiet.

ØKNING: Etter pandemien merker flere treningssentre en økning blant unge medlemmer. Foto: Alf Simensen / TV 2

Kan bli uanmeldte kontroller

Treningskjeden Fresh Fitness har flere sentre som er delvis bemannet. Hos denne kjeden er det i dag over 7000 medlemmer i alderen mellom 15 og 17 år.

Daglig leder i Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, innrømmer at de ikke klarer å fange opp dopingbruk i like stor grad som Sats.

– Vi er et lavpriskonsept som er delvis bemannet, derfor er vi avhengig av å planlegge dette i større grad. Dette er et viktig arbeid som vi vil følge opp.

– Er det aktuelt med uanmeldte kontroll på de ubemannede sentrene?

– Ja, sier Strøm-Håkonsen til TV 2.

I dag er det 560 senteret som er med på programmet. Det utgjør rundt halvparten av treningssentre i Norge, opplyser Antidoping Norge.

De er bekymret for hva som foregår i de andre sentrene.

– Per nå er vi fornøyde med at de store kjedene er med på dette arbeidet. Vi jobber også med å få alle sentre, slik at alle kan trene trygt i Norge, sier Karoline Zielstra Solheim i Antidoping Norge.