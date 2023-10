Varsler flere demonstrasjoner i Oslo

Det er ventet demonstrasjoner mot blokaden av Gaza, i Oslo lørdag.

Tidligere Hamas-sjef, Khaled Meshaal, oppfordret denne uken til protester over hele den muslimske verden, til støtte for Palestina. I tillegg har det vært flere demonstrasjoner i blant annet USA, Japan, Australia. I en rekke byer har demonstranter brent det amerikanske og israelske flagget.

Den årelange konflikten mellom Israel og Palestina har eskalert etter Hamas' angrep Israel 7. oktober. I etterkant har Israel svart på angrepene ved å blokkere tilgangen til vann, strøm, mat og medisiner til befolkningen på Gazastripen.

Foto: Martin Leigland / TV2

Appeller fra venstresiden

Leder i Palestinakomiteen Line Khateeb opplyser i en pressemelding om at det kun er Palestina-flagg som er tillatt under demonstrasjonen utenfor Utenriksdepartementet lørdag.

– Vi krever stopp i bombingen av Gaza, opphev blokaden og gi internasjonal beskyttelse av alle sivile. Okkupasjonen må opphøre, sier Khateeb.

Det vil bli holdt appeller fra de politiske partiene Rødt, SV og AUF.

– 2,3 millioner mennesker er innesperret på et område på størrelse med Mjøsa, under blokade og bomberegn, uten noe trygt sted å flykte. Over halvparten av menneskene i Gaza er barn. Tilførselen av vann, mat, strøm og medisiner er kuttet og Israel forbereder seg på bakkeinvasjon. Blokaden er en form for kollektiv avstraffelse og er en krigsforbrytelse, sier Khateeb.



Varslet flere demonstrasjoner

Søndag er det varslet demonstrasjoner for den andre siden i krigen. Med Israel for fred (MIFF) varsler på sine nettsider at det vil bli holdt en støttemarkering for Israel foran Stortinget søndag.

– Israel har opplevd den største massakren av sivile noensinne, den største pogromen av jøder siden Holocaust. Nå trenger vi å vise støtte til Israel mer enn noen gang før! skriver organisasjonen på sine nettsider.

Flere norske partier er ventet på talerlisten også på søndag. Blant annet partileder i Frp Syvi Listhaug, nestleder i KrF Dag-Inge Ulstein og stortingsrepresentant for Høyre Ingjerd Schou.

MIFF opplyser at det kun vil bli tillatt med paroler godkjent av arrangøren.