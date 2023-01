Varsler enda lavere strømpriser denne uken

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Nå blir det billigere. Her er strømprisvarselet for den kommende uka.

StormGeo har laget et strømprisvarsel for de kommende dagene, til og med neste mandag.

– Dette er gjennomsnittspriser for hele døgnet og det er uten moms, forteller væranker i TV 2, Ane Nyrerød, til God morgen Norge.

Se oversikt over hver enkelt dag for alle landsdeler lenger ned i saken.

VÆRANKER: Væranker i God morgen Norge, Ane Nyrerød, varsler billigere strøm. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Værforholdene er egentlig litt på vår siden når det gjelder strømprisene. Det er billigere enn det var i uken vi har lagt bak oss, forteller væranker Nyrerød.

Strømprisen for tirsdag

– Dagen i dag vet vi, prisen er satt av strømbørsen Nord Pool. Det ligger på cirka én krone i alle de tre prisområdene i Sør-Norge.

TIRSDAG: Dette er gjennomsnittsprisen for døgnet uten moms og andre tillegg. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

– I Midt-Norge ligger vi over 70 øre, det er akkurat der hvor strømstøtten går og dette blir den dyreste dagen i Midt-Norge.

De neste kartene viser prisprognoser for de neste dagene, som er regnet ut av analytikere i StormGeo.

Prognoser for Vest-, Øst- og Sør-Norge

– Vi ser at på torsdag og fredag så vil prisene gå oppover, da blir det mye kaldere og litt roligere her i Sør-Norge. Vi ser at snittet gjennom torsdagen ligger på 1,34 krone, men den dyreste timen koster over 2 kroner – og det er fra kl. 18-20 på kvelden.

PROGNOSER: Her er ukens prognoser for strømprisene i Vest-, Øst- og Sør-Norge. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

Men de neste dagene går det jevnt nedover, ifølge prognosene.

– Derfra går det sakte, men sikkert nedover og på søndag så er vi godt under én krone i snittpris i Sør-Norge. Og de billigste timene koster omtrent 50 øre, men det er sånn fra klokken 3-5 på natta.

Prognoser for Midt-Norge

Det går jevnt nedover i Midt-Norge også.

PROGNOSER MIDT-NORGE: – Det går jevnt og trutt nedover og på søndagen er det en snittpris på 18 øre. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

– Og søndagen i Midt-Norge, da har vi en snittpris på 18 øre. De billigste timene koster 3 øre « kilowatten» på søndag i Midt-Norge.

Prognoser fra Nord-Norge

Også i Nord-Norge går prisene nedover, ifølge prognosene.

– I Nord-Norge får de god hjelp fra Nord-Sverige, når det blåser godt der kan de importere billig strøm. Og Nord-Norge er egentlig et overskuddsområde, så de har for så vidt nok strøm til seg selv.

PROGNOSER NORD-NORGE: Her går det også gradvis nedover til og med søndag. Foto: StormGeo/ God morgen Norge

– Det er egentlig det samme her, det går litt over 50 øre onsdag og torsdag, så går det gradvis nedover til og med søndag, hvor det også er 18 øre og 3 øre som det billigste.

– Så det er en relativt snill strømprisuke og særlig i Midt-Norge og Nord-Norge.