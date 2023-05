Varsler drømmehelg – dette blir den varmeste dagen

Det er bare å finne frem sombreroen, for til helga blir det strålende vær i store deler av landet.

KLAR FOR SOMMER? Det går mot sommerstemning i store deler av landet til helgen. Foto: Erik Teige / TV 2

Etter en noe treig vår kan vi glede oss over helgens værmelding.

– Det blir en god helg. Det kan bli rundt 20 grader i store deler av Sør-Norge, sier meteorolog Lillian Bergheim.

Varmen holder seg både fredag, lørdag og søndag, men særlig èn dag ser ut til å bli helgens værvinner.

– Søndag blir nok den varmeste dagen. Sørlige deler av Østlandet, kanskje også trondheimsområdet, får det fineste været, ifølge meteorologen.

Stiv kuling

Likevel slipper ikke landsdelen helt unna regnbygene.

– Det blir mest fint, men det kan komme noen småskurer. Det er altså ikke snakk om store mengder nedbør.

I Nord-Norge er det derimot meldt kraftig vind.

HELGEVÆRET I NORD: Det ser ut til å bli vått og mye vind nord i landet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Været i nord blir litt mer vekslende. Helgen er preget av ganske mye skyer og noe nedbør. Lørdag skal vinden øke opp mot stiv kuling mellom Vestfjorden og Nordkapp.

Til tross for ruskevær vil det være mellom 10-12 grader nord i landet.

– Vi kan i hvert fall trøste oss med at det ikke snør, sier Bergheim.

Her kan det bli finest 17. mai-vær

Hvordan være blir på årets nasjonaldag er foreløpig svært usikkert. Prognosene er sprikende, forteller Bergheim.

UVISST: Det er uvisst hvordan årets 17. mai-vær blir i år. Noen ligger derimot bedre an enn andre. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det spriker mellom regn og opphold. Det er umulig å si hvordan det vil se ut på 17. mai allerede nå.



Likevel er det to landsdeler som ligger best an til å få sol og opphold.

– Midt-Norge og Vestlandet ligger desidert best an. Dette er de eneste stedene hvor prognosene ikke har vist nedbør.