Varsler billigere strøm denne uken

Mange opplever at økonomien blir påvirket av de økende strømprisene, men nå kan du spå hvor dyrt det blir de neste dagene.

I samarbeid med StormGeo har God morgen Norge kartlagt denne ukens strømpriser – slik at du kan finne ut når du kan dusje lenge, og når du burde skru av ovnen for å spare en slant.

Utviklende pris

Hver tirsdag hos God morgen Norge får du et innblikk i hvordan prisutviklingen er, og hva årsaken er til de gjeldende prisene.

Mange har bitt seg merke i at strømprisene i Tyskland har vært svært lave – mens prisene stiger i Norge.

– Folk blir irritere, fordi de vet hvor lite det koster å lage strøm her i landet, fastslår programleder Espen Fiveland (48).

Værmelder Isabella Martinsen (43) har oversikten over ukens strømpriser-og varsler, som leverer gode nyheter til alle forbrukerne der ute:

GODE NYHETER: Værmelder Isabella Martinsen varsler gode nyheter for alle forbrukere der ute. Foto: God morgen Norge/Knut Erik Skistad

– Det har vært dyrere helt frem til mandag, og det var faktisk den første dagen i år vi var billigere enn Tyskland. Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn, som vær - men også at gassprisene har falt betraktelig der, forteller hun og fortsetter:

– Da blir det dyrere for oss, men nå snur det. Nå har jeg et «king kong»-strømprisvarsel denne uken her!

Dyrest tirsdag

Det ser nemlig lovende ut for prisene denne uken:

– Værmessig er det entydig signal. Det er vått, mildt og det er vindfullt. Det er gunstig for prisene denne uken her, og med mildværet ser det ut til å holde seg ut uken. Det er ikke før mot slutten av uken og inn mot helgen at temperaturen begynner å falle. Da kan man forberede seg på at det blir dyrere neste uke.

– De dyreste timene er mellom 08.00 og 09.00 i Oslo i dag, og mellom 17.00 og 18.00.

STRØMPRIS: Dette er strømprisene for tirsdagen. Foto: God morgen Norge/StormGeo

Martinsen forklarer at prisene som er vist over er strømbørsens priser, og at de er satt. De er med moms, mens for private husstander i Nordland, Troms og Finnmark, betaler man ikke moms:

– Næringslivet gjør det, og det ble bestemt i 1969. Det er på grunn av klima, for det er litt lenger vinter i nord, forteller hun og fortsetter:

– Gjennomsnittsprisen for dagen er dyrere enn det var i helgen, men det er likevel billigere enn i forrige uke.

Når prisene for de neste dagene skal presenteres, er det analytikere som har regnet seg frem til det. Martinsen mener at de har stemt bra hittil, og kun er et estimat på hvordan prisene trolig har utviklet seg.

Vil du se når det er mest gunstig å dusje denne uken? Ta en titt på videoen under for å se estimatene på strømprisene ut uken: