Varsler årets varmeste dag – kan bli 30 grader

Før meteorologen vil servere gladmeldingen til folket, er han litt opptatt av å forklare hvordan de jobber for å melde været fram i tid.

– Alt avhenger av hva vi kjører inn i modellene. Vi kjører 50 ulike beregninger med litt ulikt utgangspunkt. Det resulterer vanligvis i god spredning, så beregner vi sannsynligheten for de ulike værtypene ut ifra det, sier Olav Erikstad.

Han er vakthavende meteorolog hos StormGeo.

– Det som er litt spesielt akkurat nå, er at modellene er veldige enige for en del av landet. Det er uvanlig sikkert at det blir knallvær.

BADING: Folk bader på stranden ved Operaen under en av de varme dagene i fjor. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Årets varmeste dag

Det er på Østlandet at sommervarmen vil komme for alvor til uken.

– På onsdag vil temperaturen ligge mellom 25 og 30 grader i skyggen. Jeg føler meg ganske trygg på å si at det går mot årets så langt varmeste dag, sier Erikstad.

Ifølge meteorologen viser beregningene at det er 30 prosent sjanse for at gradestokken bikker 30 grader der midt i uken.

– Og da skal man ha i bakhodet at modellene aldri overdriver. At det blir 25 grader eller mer, er 70 eller 80 prosent sikkert, sier han.

Østlandet kan også kose seg med at det blir stort sett oppholdsvær. Unntaket vil være noen ettermiddagsbyger i innlandet.

– Når det blir så høye temperaturer, er det vanlig at det kommer litt lette byger på ettermiddagen eller kvelden.

VARMT: Med høyere temperaturer i lufta, er det håp for at badetemperaturene følger etter. Foto: Frode Hoff / TV 2

En myte

Selv om Erikstad har mest lyst til å snakke videre om knallværet øst i landet, tar han en kort runde innom de andre landsdelene.

– Det finnes en myte om at Nord-Norge og Sør-Norge har omvendt vær. Den er nok litt sann den uken her, sier han.

Meteorologen viser til at det bor flest mennesker vest for fjellene i Nord-Norge, mens det er flest øst for fjellet i Sør-Norge.

– Det vil være et markant værskifte ved fjellkjeden.



Fra Bergen og sørover blir det stort sett opphold, men temperaturene holder seg nok under 15 grader.

Fra Møre og Romsdal og videre nordover vil det kunne komme nedbør av betydning.

Meteorologisk institutt har blant sendt ut farevarsel for snø på fjelloverganger i Nordland og sør i Troms grunnet temperaturfall fra mandag.



Oppfordring

For alle som skal ut og nyte sommervarmen på Østlandet har meteorologen en klar beskjed.

Han er bekymret for at folk synder mot å smøre seg med solkrem, ettersom sommeren ikke har startet for fullt.

– Mange er fortsatt i vårmodus og dropper å smøre seg med solkrem. Allerede nå er solstrålene like sterke som det de er i slutten av juli, så det er greit å huske på, sier han.