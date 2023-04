Varmen er på vei

Etter mange flotte påskedager, må Østlandet belage seg på noen dager med mye nedbør. Men fortvil ikke, neste uke vil temperaturene øke.

– Været etter helgen vil bli både tørrere og mildere, melder Isak Haldrosson Slettebø i Storm til TV 2.

Slettebø opplyser at et høytrykk fra Russland og et lavtrykk fra Storbritannia skaper det fuktige været Østlandet nå opplever.

På med solkrem

Storm varsler opp mot 20 grader i Oslo inn mot neste helg.

– Kan vi få årets hittil varmeste dag neste helg?

– Helt klart! Enten i løpet av neste helg eller i starten av neste uke, forteller Slettebø.

Vestlandet får denne uken noe vekslende vær, men vil også merke en forbedring fra søndag, forteller Slettebø.

VÅRETEGN: En tidlig vårdag i Bergen, hvor byen bader i sol. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

I Trondheim vil det bli fint og tørt vær allerede denne uken, noe som vil fortsette inn i neste uke.

Kaldt og vått

Denne uken er det Nord-Norge som er værvinneren med store mengder sol og plussgrader. Neste uke snur dette og det vil bli våtere og kaldere i nord.

– Nord-Norge må nyte dagene med sol denne uken, oppfordrer Slettebø.

Lang vinter

Det har vært en lang og kald vinter over hele landet. Mars i år har vært spesielt kald. I Nord-Norge har det vært en av de kaldeste vintrene på 10 til 15 år, og i Sør-Norge må vi tilbake til 2018 for en like kald mars.