Varer blir mindre mens prisen øker: – Kunder legger trolig ikke merke til det

Liter- kilo- og enhetsprisen blir høyere samtidig som at pakken blir mindre. – Ganske vanlig, sier professor.

HØYERE PRIS: Flere dagligvarer blir pakket i mindre pakninger, slik at literprisen blir høyere. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Ordet krympflasjon brukes om at varet blir mindre samtidig som at liter- enhet- eller kiloprisen øker.

– Krympflasjon er en effektiv måte å øke inntjeningen på for produsenter og matkjeder – dessverre. Folk husker ikke hva som var forholdet mellom pris og størrelse, sier Rune Nikolaisen som driver nettstedet Gjerrigknark.com.

Han følger prisene på dagligvarer med argusøyne, og mener krympflasjon har blitt ganske vanlig.

– Det er så subtilt gjort. Selv vi som følger ganske godt med, sliter med å legge merke det. Jeg tror det skjer over hele fjøla, sier Nikolaisen.

GJERRIGKNARK: Rune Nikolaisen driver nettstedet Gjerrigknark.com. Han mener krympflasjon har blitt vanlig. Foto: Bjørn Kenneth Muggerud

Grønnsåpe ble dyrere

LITERPRIS: Da mengden grønnsåpe ble halvert, økte literprisen på grønnsåpe med 10 kroner.

Da Nikolaisen skulle kjøpe grønnsåpe, la han merke til at literprisen hadde økt, samtidig som at mengden i flaska var halvert.

Kommunikasjonsrådgiver i KIWI Nora Mile Helgesen bekrefter at literprisen økta da pakken ble mindre.

Literprisen gikk fra å være 10,53 til 20,53 kroner.

– Hvor ofte bruker man grønnsåpe? folk husker jo ikke hvor mye literprisen pleide å være. Det virker som en smart måte å øke inntjeningen på, sier Nikolaisen

Kiwi sier prisen ble satt ned igjen til 10,53 kroner fredag morgen.

Fredag skrev NRK at egg fra Eldorado hos Kiwi også har blitt utsatt for det som kalles «krympflasjon».

Tidligere har TV 2 skrevet om at smørpakker har blitt marginalt mindre.

– Ganske vanlig

Professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen har veiledet masteroppgaver på NHH som har sett på dette fenomenet.

REAGER: Professor Frode Steen oppfordrer kunder til å bruke forbrukermakten. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

De fant ut at forbrukere som regel ikke legger merke til endringer på liter- enhet- og kilopris.

– Endringene er ofte så små at mange kunder trolig ikke legger merke til det. Likevel er slike endringer i pakkestørrelse ganske vanlig, sier Steen.

Han mener også at folk burde bruke sin forbrukermakt.

– Følg med kiloprisene og reager like mye på prisendringer som følger av endringer på pakkestørrelse, som på endringer bare i produktprisen. Da blir det mindre av det, mener han

– Vi prøver ikke å lure kundene

Kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Nora Mile Helgesen innrømmer at forpakninger kan bli mindre samtidig som at liter- kilo- og enhetsprisen kan øke.

IKKE BEVISST: Nora Mile Helgesen i Kiwi mener de ikke driver med krympflasjon bevisst. Foto: KIWI

– At mindre pakninger oftere får høyere liter eller kilopris er helt normalt, og noe som er standard for de fleste produkter og i alle bransjer. Det kommer blant annet av at emballasjen blir dyrere, sier hun.

Likevel avviser hun at det gjøres for å lure kunder.

– Vi oppfordrer også om å se på kilo og literpris som står tydelig på prisene i hyllene, sier Helgesen

– Noen ganger tjener vi mindre på varer etter relanseringer. Et eksempel er da TINE endret revet ost 300 gram fra boks til pose, og fikk vi høyere innkjøpspris, men vi beholdt kiloprisen ut til kunde, sier hun.