Varaordfører: Åpner møteplass for ungdom i Askim

SPYDEBERG/OSLO (TV 2: Kommunen setter inn ytterligere tiltak for å ta vare på ungdomsmiljøet etter at to unge jenter ble funnet døde i Spydeberg søndag morgen.

HOLDES ÅPEN: Spydeberg kirke holdes åpen søndag etter at to tenåringsjenter ble funnet omkommet i Spydeberg. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Søndag morgen ble to tenåringsjenter funnet omkommet på en privat adresse i Spydeberg. En tredje jente får behandling på sykehus.

Politiet har uttalt at de mistenker at dødsfallene skyldes overdose.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan hendelsen ryster både pårørende og lokalsamfunnet.

Nå setter kommunen inn flere tiltak for å ta vare på ungdomsmiljøet i Indre Østfold.

En møteplass for unge

Kirken i Spydeberg holdes åpen for alle som trenger en møteplass og noen å snakke med.

Nå åpner i tillegg kommunen helsestasjonen for ungdom i Askim, som har inngang på baksiden av rådhuset.

STERKT PREGET: Varaordfører i Indre Østfold, Kathrine Hestø Hansen, forteller at ungdomsmiljøet i Indre Østfold er sterkt preget. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi har akkurat besluttet å åpne helsestasjonen for ungdom. Alle er velkomne, men vi opplever at det særlig er ungdomsmiljøet som har behov for et sted å samles nå, sier varaordfører Kathrine Hestø Hansen i Indre Østfold kommune til TV 2.

På helsestasjonen vil ungdomskontakter, psykisk helsepersonell og politiet stille seg til rådighet. Tilbudet holdes åpent til klokken 20.

– De tar imot alle som har behov for det.

Vil ha tilstedeværelse ved skoler

– Vi vil også ha beredskap og tilstedeværelse ved både ungdomskoler og videregående skoler i morgen, sier Hestø Hansen.

Det gjelder alle ungdomsskolene i Indre Østfold og på Askim og Mysen videregående skole.

– Det vil være helsesykepleiere, ungdomskontakter og selvfølgelig alle de andre voksne som bryr seg om ungdommene til stede, og det er mange, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Varaordføreren forteller at lokalsamfunnet er svært preget.

– Det er dramatisk at to unge jenter mister livet. Det er mye sorg når to unge mennesker dør på den måten, og det preger hele lokalsamfunnet, sier Hestø Hansen.

Dette sier politiet om dødsfallene: