Var «strandet » i Italia: – For mye klaging

Som sommerferier flest har det også i år vært flystreik som har hindret reiseglade turister fra å komme seg fra eller til ferie. I tillegg brøt det ut en brann på Catania flyplass, som igjen satte en stopper for hjemreiser.

En av dem som måtte bli noen dager ekstra på ferie var Erik Grendstad. Flere aviser skrev om strandede nordmenn i Italia som ufrivillig måtte bli lenger på tur.

SOL OG VARME: Store deler av Sør-Europa har også vært rammet av hetebølge denne sommeren. Bildet er fra Sperlonga i Italia, og er tatt i en annen anledning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Grendstad kjenner seg ikke igjen i at det var så fælt å måtte forlenge ferieoppholdet med noen dager.

– Jeg innser at jeg har flaks som er en enslig 28 år gammel mann som reiser alene uten barn, sier han til TV 2.



Men han er likevel klar i sin tale:

– Men jeg synes det er litt for mye klaging.



Brannfakkel

Grendstad mener det fort blir for mye fokus på det negative, og at man heller bør prøve å se positivt på situasjonen.

– Man må heller nyte at man er i et populært ferieland. Det er kanskje en brannfakkel å si.



Selv gikk han glipp av en familietur til Beitostølen og han måtte gi fra seg plassen i ventelista på en bok på biblioteket. Likevel så han lyst på situasjonen.

– Det var ikke Coldplay på Nya Ullevi med 75.000 folk, glowsticks og allsang. Men det var jo ganske greit.



Han forteller at han raskt fant ut at han fikk igjen det meste på forsikring. Den forsinkende hjemreisen gjorde at han måtte tilbringe en ekstra natt i Catania, og så en natt til i Milano.

– Dessverre på et hotell med basseng, sier han spøkefullt.

Snu det til det positive

Over 250.000 ble rammet av flystreiken i Italia. Da den var over, brant det på flyplassen i i Catania i Italia. For noen betydde det flere dager ekstra på reise. For Grendstad ble det heldigvis ikke mer enn et par dager.

Han understreker at han har stor forståelse for at det er kjipt å gå glipp av viktige planer hjemme som følge av flykaoset.

MYE VENTING: Reisende måtte smøre seg med tålmodighet da en streik rammet samtlige flyplasser i Italia forrige uke. Foto: Gregorio Borgia/AP Photo

Men om det «kun» er surt fordi du helst vil hjem, bør man prøve å snu det om til noe positivt, mener han.

– På grunn av streiken og brannen kom det jo heller ikke masse folk inn i landet, så det var ikke smekkfullt heller.



Dette har du krav på

Det er ulike regler over hva som gjelder dersom du blir rammet av streik. Om det er flyselskapet selv som streiker er det de som har ansvar for deg, og booke om billetten.

På Forbrukerrådet sine nettsider opplyser de om at man har krav på å å få dekket mat og drikke dersom du må vente, samt hotell og flytransport hvis du må vente over natten.

De understreker at det er viktig å ikke avbestille turen selv. Da har du nemlig ikke krav på refusjon. Forbrukerrådet anbefaler deg å vente til flyet blir innstilt, da har du nemlig svært gode rettigheter.

Reiseforsikringen dekker ikke tap som følge av streik, opplyser de.