Var på søppeljakt med barna – fikk vibratorsjokk i skogen

Barnas søppeljakt endte med et overraskende funn. Nå reagerer moren, og krever at folk tenker seg om.

Sara Belhassani og familien rydder ofte nærområdet sitt på Stovner i Oslo for avfall.

Da døtrene, som er medlem av Miljøagentene Stovner, mandag formiddag var ute i skogen for å plukke søppel, gjorde de et funn utenom det vanlige.

I et skogsområde fant datteren på syv år et sort og spisst objekt henslengt på bakken.

– Hun spurte meg hva dette var, og jeg søkte med en gang opp at det var en vibrator. Hun er veldig nysgjerrig, men jeg sa bare at dette ikke er bra, og at folk kaster alt mulig.

– Kan ha sykdommer

Nå reagerer Belhassani kraftig på at noen virker å ha kastet et sexleketøy i et område barn og unge ferdes.

– Tenk hvis andre barn uten hansker hadde funnet den. Unger er nysgjerrige og tar på det meste, og sånne ting kan ha sykdommer og annet på seg.

Belhassani og mannen tok selv affære og kastet gjenstanden i nærmeste søppelavfall. Til datteren på ti forklarte de to hva de hadde funnet.

– Det var første gang hun hørte om dette, og hun ble skremt av det. Det er ikke tiden for å snakke om dette. Jeg sa hun ikke måtte ta på sånn.

SØPPEL: Familien Belhassani leter ofte etter søppel i nærområdet. Nå håper mor Sara at folk kan slutte å kaste eiendeler i naturen. Foto: Privat

– Nå er det nok

I etterkant av funnet, tok Belhassani til Facebook-gruppen "Livet på Stovner", og innstendig ba folk om ikke å kaste slikt søppel ute.

Hun krever nå en holdningsendring blant folk.

– Jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe barna mer, men de vil si ifra om at nå er det nok. Datteren min sier at naturen er vår, og at det ikke bare er å kaste søppelet og ikke tenke på miljøet.

Hun håper folk kan ta hensyn til naturen, og slutte å hive ting man ikke lenger trenger utenfor

Fortsetter arbeidet for miljøet

Selv om dette var første gang familien fant sexleketøy på søppeljakt, sier Belhassani de miljøbevisste døtrene stadig finner gjenstander som ikke hører hjemme på bakken.

– Vi finner ofte kondomer, ikke bare på Stovner men også i sentrum. Det er 41 barn i Miljøagentene Stovner, og det er ikke bra at vi finner sånne ting.

URYDDIG: Dugnadsarbeid er viktig for å holde mengden søppel fra nærmiljøet. Dette bildet er fra Nygårdsparken i Bergen etter en 17. mai-feiring. Foto: Joachim Storvik / TV 2

På tross av det bisarre funnet, skal Behassani, døtrene og resten av gjengen i Miljøagentene fortsette å rydde søppelet andre kaster fra seg.

– De miljøvennlige, og vi går ofte og rydder ute. Nå er det vår, søppelet kommer frem, og de gleder seg til å rydde.