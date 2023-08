Var Oslos helsetopp i 21 år – nå kritiserer hun kommunen

HELT SJEF: Bjørg Månum Anderson var tidligere øverste sjef for helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Etter hun fikk slag fikk selv oppleve hjemmehelsetjenesten i hovedstaden. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Bjørg Månum Anderssons (77) historie har gjort inntrykk på politikere fra flere partier. Nå seiler eldreomsorg opp som en av de viktigste kampsakene for Høyre og det sittende byrådet i Oslo.

For to og et halvt år siden fikk Andersson slag med lammelse i halve kroppen. Etter flere måneder med god pleie og opptrening, ble hun til slutt skrevet ut fra sykehus.

HØYRE-BESØK: Bjørg Månum Anderson får besøk av Erna Solberg, byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og ordførerkandidat Anne Lindboe. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Det var da Andersson fikk oppleve hjemmehelsetjenesten selv for første gang.

Alvorlig skadet etter fall

– Det var ingen som var der og tok imot meg. Og det er veldig vanskelig å komme hjem etter å ha vært på sykehus i så lang tid. Det førte til at jeg falt på gulvet og slo meg, sier Andersson om hjemkomsten.

SLAG: Bjørg Månum Andersson har selv vært helsetopp. Nå kritiserer hun dagens helsetilbud. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hun forteller videre at hun ikke hadde fått et spesifikt nummer hun kunne ringe for å få hjelp, så det hele endte opp med at mannen hennes måtte ringe ambulansen.

Andersson var alvorlig skadet, og måtte til en ny lang runde med behandling og rehabilitering. Hun er klar på hva hun savner fra kommunen.



– Det må være noen til stede når du kommer. Et team som tar imot deg og som sørger for at de har meg i sentrum og vet hvilke pleiebehov jeg har, sier 77-åringen.

Tidligere helsetopp i Oslo

Bjørg Månum Andersson er ingen hvem som helst i Oslo. I 21 år, frem til 2014, var hun kommunaldirektør og øverste sjef for helse- og omsorgstjenestene i hovedstaden.

Når hun nå, ni år senere, selv er pleietrengende, har hun flere anbefalinger til politikerne.

– Det er for mange ufaglærte som ikke kan noen ting. Og noen har også veldig dårlig språk. Det må man gjøre noe med, for det kan være farlig.

– Men var det så mye bedre før?

– Nei, det var jo veldig blandet før. Da baserte man seg kanskje mer på familien sin. Jeg husker at min bestefar var veldig pleietrengende, men det var aldri snakk om at han skulle på sykehjem, sier Andersson.

Vil sørge for kompetanseløft

Andersson er også lei av at hun må forholde seg til flere titalls forskjellige pleiere i uken, og hun ønsker seg større frihet i å velge hvem hun skal motta praktisk hjelp fra.

Dette lovet Høyre å innfri dersom de vinner valget, da de besøkte den tidligere helsetoppen denne uken.

LOVNAD: Byrådslederkandidat Erik Lae Solberg og ordførerkandidat Anne Lindoe lover at Høyre skal sørge for kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren i Oslo. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det viktigste vi gjør er å sørge for et kompetanseløft. Sånn at de som jobber i pleie- og omsorgstjenesten får mulighet til etter- og videreutdanning og mulighet til å spesialisere seg, og hjelpe de eldre med akkurat det de trenger, sier byrådslederkandidat fra Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg til TV 2.

Ønsker Høyre velkommen etter

Høyre mener det ikke er godt nok at en av fem av helsearbeiderne i Oslo er ufaglærte.

– Da blir risikoen ganske stor for at det skjer feilbehandling og ulykker, mener ordførerkandidat for Høyre i Oslo, Anne Lindoe.

Det er byråd Marthe Skarning Lund som i dag er øverste politiske leder for eldreomsorgen i Oslo. Hun ønsker Høyre velkommen etter.

FOND: Byrådet i Oslo etablerte et kompetansefond for helsearbeidere i Oslo rett før sommeren. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– Byrådet har allerede etablert et kompetansefond nå rett før sommeren med 175 millioner kroner. Men det må bli mer. Arbeiderpartiet sier at det må opp til 400 millioner, slik at alle 10 000 faste ansatte i Oslo har den kompetansen de trenger når de skal hjelpe folk som Bjørg.

Den tidligere helsebyråkraten, Andersson, er ikke i tvil om hva brukerne forventer av eldreomsorgen i kommunen.

– Det viktigste budskapet fra meg er kompetanse og stabilitet.