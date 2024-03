Var nær døden i kollisjonen. Så reiste dei på Hennes og Mauritz

I november 2018 kolliderte Sjøforsvarets KNM «Helge Ingstad» med den fullasta oljetankaren «Sola TS» i Hjeltefjorden utanfor Bergen.

137 personar, mange av dei unge, var om bord i fregatten. Mange sov. Store deler av skroget vart flerra opp i den dramatiske kollisjonen.

Lugarar blei knust. Nokre måtte klatre opp på utsida av skipet for å komme seg i tryggleik.

Berre flaks og marginar gjorde at ingen omkom i ulukka. Kva gjer det med psyken til dei som var nær døden den natta?

PÅ VEG NED: Fregatten nokre timar etter kollisjonen i Hjeltefjorden. Flenga på styrbord side gjorde at fregatten tok inn vatn. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Unik tilgang

Det prøver Sverre Sanden å finne ut av. Sidan 2021 har han forska på mannskapet og kva effekt ulukka har hatt på den mentale helsa deira.

Han er til vanleg psykolog i Saniteten i Sjøforsvaret, men er no også doktorgradskandidat hjå Universitetet i Bergen.

– Formålet med forskinga er auka kunnskap og forståing for reaksjonar etter ulukker. Vi håpar det skal bidra til betre personellomsorg, seier Sanden til TV 2.

Han har samla inn data ved bruk av spørjeskjema ved fire ulike tidspunkt; seks månadar før ulukka, og tre veker, seks månadar og tolv månadar etter kollisjonen med oljetankaren.

Det er særleg unikt at Sanden har data om mannskapet sin mentale helse frå før ulukka.

Då svara dei nemleg tilfeldigvis på ei kartlegging av psyken deira.

Tok i mot mannskapet

Sanden har spesielt god kjennskap til korleis fregattmannskapet blei vareteke etter den dramatiske ulukka.

Han var sjølv på plass då mannskapet vart sendt heim til marinebasen på Haakonsvern. Då hadde mannskapet nokre timar før måtta forlata fregatten i fjøresteinane i Hjeltefjorden.

Dei fekk psykisk førstehjelp då dei kom til mottakssenteret.

– Då handlar det om å skape ro, skjerming og halde folk samla. Og gi støtte til å handtere praktiske utfordringar.

LUGAR: Slik så innsida av fregatten ut like før destruering i 2021. Foto: Sjøforsvaret

Det praktiske først

Nyleg publiserte han første artikkel om forskingsarbeidet. Forskingsartikkelen «Early intervention and return-to-work procedures for a Navy crew after shipwreck».

Der kjem det fram nye detaljar om korleis mannskapet fekk hjelp etter det brutale møtet med oljetankaren.

Og nettopp det praktiske stod høgt på prioriteringslista til Sjøforsvaret.

Mange hadde forlate omtrent alt dei hadde av eigedelar på skipet.

Rett på H&M

Først fekk mannskapet gå gjennom kassar med løpesko som vart henta fram. Så fekk dei pengar til å handle nye klede.

I tur og orden bussa Sjøforsvaret mannskapet til kjøpesenteret Vestkanten i Loddefjord.

Klesbutikken Hennes og Mauritz stengde dørene for andre kundar og slapp mannskapet inn for å kjøpe og ta på seg nye klede.

Ein kuriositet kanskje, men ein viktig del av psykisk førstehjelp, forklarar Sanden.

Mannskapet mangla bankkort, nøklar til hus og leilegheiter, mobiltelefonar og klede.

– Folk er usikre og har mange spørsmål om korleis dei skal få ordna ting. Det å få fiksa slike ting gir følelse av kontroll og føreseielegheit.

I NÆRLEIKEN: Haakonsvern og Vestkanten kjøpesenter ligg ikkje særleg langt frå kvarandre i Bergen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Eksponeringsterapi

Dei nye kleda hadde også ein annan viktig funksjon. På dag to etter ulukka var det først samtalar med psykologar om det dei hadde opplevd.

Besetninga blei delt i grupper etter kva funksjon dei hadde og kor dei var på skipet då det small. Så fekk besetninga fri til å besøke familie.

Samstundes prega ulukka mediebiletet og debatten herja om kva som hadde skjedd.

Dei nye kleda dei hadde kjøpt kom difor til nytte fordi «å reise i uniform dagen etter ei stor ulukke ville truleg gitt uønskt merksemd», skriv Sanden i forskingsartikkelen.

Tilbake på Haakonsvern på dag 6 byrja planlegginga av å eksponere besetninga for å kunne stige om bord i ein fregatt igjen.

FORSKAR: Psykolog i Saniteten i Sjøforsvaret, Sverre Sanden. Foto: Forsvaret

Sove på fregatt igjen

Det handlar om to ting, ifølge Sanden: å fjerne frykta og gi sjølvtillit og meistring.

– I ulukker lærer kroppen og hjernen at inntrykk som lydar, luktar, synsinntrykk, betyr fare. Neste gong ein opplever eit liknande inntrykk, for eksempel at ein alarm går av, så reagerer kroppen med å bli redd igjen. Det er veldig ubehageleg.

– For å bryte eit mønster der ein kvir seg for å oppleve slikt igjen, er det bra å utsette seg for inntrykk som gjer oss redde. Og oppleve at det ikkje er farleg, forklarar Sanden.

På dag sju fekk heile mannskapet tilbod om å overnatta på ein fregatt som låg til kai. Dei kunne avbryte og sove på brakkene i staden om dei ville.

Men alle blei verande natta gjennom.

TIL KØYS: KNM «Roald Amundsen» til kai på Haakonsvern i Bergen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Unikt for Noreg



Dei som var på brua då dei kolliderte med oljetankaren, brukte tid i simulator. Der segla dei ulike ruter, mellom anna den dei segla då det gjekk gale.

Eksponeringa vart trappa opp dag for dag. Til slutt var ein framme ved målet på dag 15 etter ulukka.

Heile mannskapet reiste ut på sjøen med KNM «Roald Amundsen» og overnatta på skipet. Sanden kjenner ikkje til at andre land har tilsvarande prosedyrar.

– Det er ganske spesielt at besetninga får disponere ein annan fregatt berre dagar etter ulukka for å hjelpe dei tilbake i teneste. Og det seier mykje om kor høgt Sjøforsvaret prioriterer personellomsorg, seier Sanden.

Han meiner det to veker lange traumeprogrammet har gitt gode resultat og oppfattar at mannskapet har vore nøgde med støtta dei fekk

Krisehandteringa er også overførbar til andre bransjar, meiner han.

– Det å halde folk samla, legge til rette for godt samhald og støtte, og avlære fryktrespons og gi sjølvtillit er grunnleggande prinsipp.

Målet hans er å levere ei ferdig doktoravhandling i løpet av 2025. Det står att å skriva to artiklar før han er heilt i mål med forskinga på mannskapet.