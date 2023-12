Var mistenkt for drap: – Det knyter seg inni meg

I en stue i Skudeneshavn er det pyntet til jul. TV 2 møter en mann som trenger hjelp av en rullator for å komme seg fra kjøkkenet til sofaen.

– Det føles ut som jeg er 90, sier Ben Roy.

Han er i slutten av 50-årene, skjør og tydelig i dårlig i formen etter flere helseutfordringen de siste årene.

– Jeg har kommet meg ganske mye, men det er masse som gjenstår, sier han.

RULLATOR: Ben Roy har flere helsemessige utfordringer. Nå håper han på å gradvis bli bedre. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Lå ukevis på sykehus

I høst fikk han hjerneblødning. Han hadde store hodeskader og blodpropp. Karmøybuen ble liggende flere uker på sykehus i Thailand, forteller han.

ARR: Mannen i 50-årene hadde alvorlige hodeskader. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

2. oktober skrev han selv ut og dro hjem til samboeren i Thailand.

Det ble starten på et mareritt.

«Hva holder han på med?»



Onsdag 3. oktober satt Ben Roy hjemme i sitt eget hus i et tilsynelatende hyggelig nabolag noen kilometer fra sentrum i hjembyen i Thailand.

Ifølge han selv satt, eller delvis lå han i en lenestol i stuen, og følte seg dårlig.

Ben Roy forteller at var svært redusert etter rundt en måned med behandling på sykehus.

TV 2 har sett både bilder av Ben Roy liggende på sykehus, og legejournaler som bekrefter at han var innlagt på sykehus i en lengre periode.

– Formen var helt på bånn. Jeg kunne knapt bruke armen, og jeg var lam i høyre side. Jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke reise meg. Det var på grunn av hjerneslaget.

Ifølge Ben Roy satt han og så på TV da kjæresten, en thailandsk mann i slutten av 30-årene, gikk forbi ham i stuen og ut i gata.

– Han gikk ut med en kjøttøks, og gikk bortover gata, forteller Ben Roy.

HJEMMET I THAILAND: Her bodde Ben Roy og samboeren, en Thailandsk mann i 30-årene, da hendelsen fant sted. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

– Etter en god stund kom han tilbake, og da gikk han rett forbi meg. Jeg tenkte: Hva holder han på med?

Ben Roy forteller at han ble sittende i stuen mens kjæresten gikk ut på kjøkkenet.

– Da hørte jeg surkling av blod, sier han.

Da en politipatrulje kommer til stedet ble Ben Roy arrestert, mistenkt for å ha drept sin egen samboer.

En video av pågripelsen viser at Ben Roy må nærmest holdes oppreist av to politifolk. Til tross for hans dårlige helsetilstand, mente politiet lenge at det var Ben Roy som har drept kjæresten.

Er ute av saken

Da TV 2 møtte Ben Roy i Thailand tidligere i år mente politiet fremdeles at han hadde drept samboeren.

Han kunne ikke forlate Thailand før saken var ferdig etterforsket, fortalte han.

I RULLESTOL: Ben Roy og søsteren på hemmelig adresse i Thailand. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Nå er ikke dette tilfelle lengre, ifølge ham selv og advokaten hans Farid Bouras.

– Påtale har overfor meg bekreftet at saken er avsluttet, men vi har ikke fått det bekreftet skriftlig, sier Bouras til TV 2.



Sammen med søsteren oppsøkte Ben Roy politistasjonen i den thailandske byen, der fikk han beskjed om at de ikke hadde noen siktelse mot han.

– Du har fått tydelig beskjed om at du nå ikke lenger er siktet?

– Det har jeg papirer på også, men disse mangler et stempel, svarer Ben Roy.



En formalitet, blir Ben Roy fortalt. Derfor var det også uproblematisk for han å reise hjem, forsikret advokaten hans ham.

Likevel er han urolig så lenge han ikke har fått statsadvokatens bekreftelse i hendene.



TV 2 har gjort en rekke forsøk på å få en uttalelse fra thailandsk politi, uten å lykkes.

Etter at han ble løslatt mot kausjon, har Ben Roy levd på hemmelige adresser i Thailand i frykt for å bli oppsøkt av noen som tror han hadde noe med kjærestens dødsfall å gjøre.

SØSTER: Leikny Katrine er en av flere i søskenflokken til Ben Roy. De gjør nå sitt beste for å hjelpe broren med å stable liv og helse på plass. Foto: TV 2

Sykehusregningene har også hopet seg opp.

Søsknene hans har dratt i gang en Spleis i et forsøk på å samle inn penger for å dekke de nesten 300.000 kronene han må betale til helsevesenet i Thailand.

Prøver å bygge et liv

Ben Roy kom tilbake til Norge med betydelig gjeld til sykehuset som behandlet han, få eiendeler, og redusert helsetilstand.

I tillegg har han slitt psykisk etter samboerens dødsfall.

– Det knytter seg inni meg. Jeg får det ikke ut, sier han.

Dagen før TV 2 møter han hjemme i stua, har han hatt besøk av helsepersonell fra Karmøy kommune. Fremover skal han få oppfølging, forteller han.

Håpet er å få bo i en omsorgsbolig på sikt.

LETTET: Selv om han har hatt en tung høst, og utfordringene tårner seg oppå hverandre har mannen i 50-årene humøret i behold. Foto: Fredrik Slabinski / TV 2

Julen feiret han med sin bror. Selv om han enda ikke har vært ute av huset siden han kom hjem, satser han på å bli bedre til beins over nyttår.