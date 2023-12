Var klinisk død i tre timer – ble reddet av datteren (10)

Per Helge Bakkejord fra Forfjord på Andøya var klinisk død i tre timer etter at kanoen hans veltet i fjor. Han kan takke sin ti år gamle datter for at han lever i dag.

En sen maidag i 2022, besøkte Per Helge Bakkejord og hans ti år gamle datter, Nora, feriehuset ved Forfjorden på Andøya. Planen var at tiåringen skulle fiske litt.

Mens Nora kjapt skulle hente snører i huset tenkte Bakkejord at han bare skulle ta en liten tur ut med kanoen mens han ventet.

– Som lyn ifra klar himmel begynte det å koke opp masse vind, forteller Bakkejord til TV 2.

KANOEN: Bakkejord har selv bygget kanoen. Foto: Privat

Han forteller videre at han vurderte det sånn at han raskt måtte komme seg tilbake på land.

Men i forsøket på å snu kanoen kom det en bølge som gjorde at kanoen gikk rundt og Bakkejord havnet i vannet.

Tenkte: «Nå dør jeg»

I nesten 20 minutter lå han og kjempet i vannet. Han hadde selv bygget kanoen og jobbet hardt for å få den med seg inn mot land, men etter hvert merket han at energien dabbet av.

– Jeg kjente at jeg ikke hadde mer krefter igjen. Det er seks grader i vannet, så det er kaldt. Jeg la meg litt tilbake for å få litt mer krefter, beskriver Bakkejord.

Han la seg i en X og prøvde å slappe av i håp om å samle krefter og kanskje drive inn til land.

– Men så var det masse bølger som slo over, og jeg svelget masse vann. Etter en stund kjente jeg at det begynte å tetne seg til – og at jeg ikke klarte å puste ordentlig.



– Da tenkte jeg: «Nå er jeg ferdig, nå dør jeg».

– Og så var det helt mørkt.

Ringte etter hjelp

Samtidig har datteren Nora kommet ned til fjæra. Bakkejord gjengir det han har blitt gjenfortalt:

– Hun så jo at jeg hadde trøbbel.

Nora, som hadde lagt telefonen sin igjen i huset, la på sprang opp til ferieboligen slik at hun fikk ringt 113.

– Samtidig ble kompisen min, Rune, oppringt. Han var på andre siden av fjorden på vei hjem fra jobb. Han kom bort, men klarte ikke å se meg i vannet – han så kun kanoen.

Rune kjørte i full fart mot kaia der båten hans lå, og kom seg raskt ut på havet.

Mens alt dette skjer har alarmen gått hos 113. Luftambulansen, som var på vei mot Andøya på et annet oppdrag, ble omdirigert.

Det gjorde at de bare var noen minutter unna der Bakkejord befant seg.

Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har 76 mennesker dødd av drukning i 2023. Av dem er det 5 kvinner og 71 menn.

Redningshelikopteret sender ned en redningsmann som klarte å hente opp Bakkejord, og fikk ham opp i båten til kameraten.



Bakkejord er på dette tidspunktet livløs.

Da var det gått 27 minutter etter at Nora varslet nødetatene.

Kulden beskytter

Medisinsk leder for redningshelikopter Tromsø og anestesilege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Bård Rannestad, forklarer hva som skjedde med kroppen til Bakkejord mens han var i vannet.

– Det er to ting, først så kjempet han med kanoen sin og på grunn av det kalde vannet så ble han gradvis nedkjølt.

– Så begynte han å svelge vann. Han druknet ved at han fylte iskaldt sjøvann ned i luftveiene sine.



Rannestad forteller at dette kjøler blodet ytterligere ned.

– Det kalde vannet er en fiende fordi du blir nedkjølt og mister kontrollen over deg selv. Men på en annen side, hvis du først drukner, så skal du gjøre det i kaldt vann. Da blir det beskyttende mekanismer i kroppen som gjør at vi kan snu denne prosessen, så det er det som er fundamentet for at dette går bra.



Tatt imot av spesialteam

Bakkejord ble sendt direkte til Universitetssykehuset i Tromsø under pågående hjerte- og lungeredning.

Der ventet et spesialteam som var klare til å ta imot ham. Kroppstemperaturen var da nede i 21,2 grader.

SENDT TIL SYKEHUS: Bakkejord kobles fra repspirator dagen etter ulykken. Foto: Privat

– Teamet koblet ham raskt til en avansert hjerte-lunge maskin som sikret blodsirkulasjon til hele kroppen, samtidig som han gradvis ble varmet opp. Da kroppstemperaturen var 30 grader, begynte hjertet hans å slå igjen, forklarer Rannestad.

– Han hadde da vært klinisk død i tre timer.



Bakkejord kobles etter hvert av hjerte-lungemaskinen og puster kun ved hjelp av respirator. Dagen etter ulykken kobles også respiratoren av, og Bakkevold kan puste selv.

På spørsmål om hva han tenker om hele redningsoperasjonen svarer Bakkejord at det er vanskelig å forstå.

– Det er jo egentlig litt uvirkelig at du faktisk kan starte en person som er «stein-dau».

Hyller datteren

Både Bakkejord og Rannestad hyller Nora for sin raske reaksjon, og understreker viktigheten av hvordan hennes innsats førte til at faren fortsatt er i live.

– Det er jo helt utrolig at hun klarte å tenke så klart, forteller Bakkejord, og Rannestad supplerer:

– Hun ringte til nødetatene og fikk satt i gang en redningsaksjon, og hun var også den som tok imot luftambulansen da de kom til stedet.

– Nora kunne peke hvor pappa var, slik at luftambulansen fikk en klar søkesektor, så det er utrolig.

Bare fire uker etter ulykken var Bakkejord tilbake i en kano igjen, men han bruker opplevelsen til å hjelpe andre.

– Jeg er instruktør for redningsselskapet «Trygg i vann» og underviser niendeklassinger om hvordan de skal være trygg i vann.

I tillegg har han en klar oppfordring til andre som skal ut i vannet:

– Ikke vær eplekjekk, ta en risikovurdering og bruk flytevest.