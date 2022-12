Var kjæreste med Vassbakk: – Lyver deg opp i ansiktet uten å blunke

De to møttes gjennom et nettsted, forteller kvinnen fra vitneboksen i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

– Det første året vil jeg si at det var veldig bra. Da var vi mye sammen i sjøhuset hans, som han bodde i. Vi hadde et veldig greit forhold. Så begynte ting å skje. Jeg fant ut av diverse ting, forteller kvinnen.

Kvinnen sier hun tidlig forsto at Vassbakk slet med å håndtere vonde følelser.

– Han hadde sinneutbrudd. Det kom fort og var veldig kraftig. I stedet for å diskutere eller snakke ut om ting, ville han ofte bare gå. Han liker ikke konfrontasjoner, forteller hun.

SINT: Ifølge ekskjæresten til Vassbakk hadde de et fint forhold. Samtidig opplevde hun at han kunne få voldsomme sinneutbrudd. Rettstegning: Ane Hem / TV 2

– Han hadde en nettside

De to var lite sammen med venner, ifølge kvinnen. Hvis de var sosiale med andre, så var det hennes venner.

Vassbakk hadde ingen venner som hun kjente til.

– Han var ikke veldig glad i å gå på besøk og ble veldig lyttende og stille i forsamlinger, sier hun.

Egentlig hadde Vassbakk og kvinnen planer om å flytte sammen. På grunn av Vassbakks manglende vilje til å kommunisere om vanskelige temaer hadde kvinnen imidlertid en ubehagelig følelse.

En dag da hun kom hjem fra ferie, fikk hun sine antakelser bekreftet.

– Jeg kom hjem tidligere enn han trodde jeg skulle. Han passet hundene mine, så jeg dro for å hente dem i sjøhuset. Jeg hadde egen nøkkel dit. Da jeg kom opp i sjøhuset, ble jeg møtt av masse damesko, undertøy, bilder, telefoner og diverse, sier hun.

Umiddelbart konkluderte hun med at Vassbakk hadde et hemmelig forhold til en annen kvinne. Etter hvert forsto hun at det ikke ikke stemte.

– Han hadde en nettside der han ga seg ut for å være dame. Han sendte bilder og fikk dem til å sende tilbake. Jeg konfronterte ham med dette, så han slettet nettsiden, naturlig nok.

FOR RETTEN: De siste ukene har Birgitte Tengs-saken nok en gang gått for retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fant ubehagelige bilder

På nettsiden la Vassbakk også ut bilder av kjæresten.

Kvinnen forteller at hun forsøkte å forklare ham hvordan hun opplevde dette.

– Men i sånne konfrontasjoner blir han veldig sint og velger å rømme situasjonen. Ved flere anledninger når jeg har konfrontert ham, har han knust PC-er og lovet at han ikke skal bruke internett mer, sier hun.

Stadig fant kvinnen lapper der Vassbakk hadde notert ned navn, alder og adresse til jenter. Ofte sto det også noe om klesstørrelse og skostørrelse.

Statsadvokat Nina Grande spør kvinnen om det var unge jenter han søkte opp på internett.

– Jeg trodde ikke det var så unge jenter som 16 år, sier hun og bryter ut i gråt.

Ved et tilfelle oppdaget eks-kjæresten at Vassbakk hadde lagt ut et bilde av personer hun hadde kjennskap til.

Da kvinnen oppdaget dette, sa hun «nå vil jeg ikke se deg igjen», forklarer hun i vitneboksen.

Ringte fra skjult nummer

Vassbakks ekskjæreste får flere spørsmål fra aktoratet om 52-åringens vilje til å fortelle sannheten om hun konfronterte ham med ting.

– Han innrømmer ingenting hvis ikke han blir konfrontert med fakta.

– Du måtte ha bevis? spør statsadvokat Grande.

– Ja. Han lyver deg opp i ansiktet uten å blunke. Han viker ikke. Man ser det ikke på ansiktet og mimikk og sånt, sier kvinnen.

AKTOR: Statsadvokat Nina Grande fører saken for aktoratet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter at det ble slutt mellom de to, mener kvinnen at Vassbakk har sendt henne e-poster og ringt henne.

Ifølge kvinnen har han ringt fra skjult nummer for å få henne til å svare.

– Men når du har kjent en person, så hører du jo hvem det er. Han har ikke utgitt seg for å være en annen person. Da har jeg bare lagt på, for jeg har ikke villet ha noe med ham å gjøre.

– Mange gode stunder

I løpet av de fem årene de var kjærester, mener kvinnen at Vassbakk flere ganger ble rasende og ødela ting i sinne. Hun sier likevel at han aldri har vært voldelig mot henne.

Etter å ha beskrevet flere konkrete hendelser der hun følte seg redd eller forsvarsløs på grunn av kjæresten, har kvinnen behov for å understreke at forholdet også var fint i perioder.

– Vi har hatt mange gode stunder. Det synes jeg er viktig å få frem, sier hun.

Siden midten av 2000-tallet er ikke Vassbakk straffedømt. Han har levd et helt nytt liv og har jobbet som lastebilsjåfør.

På fritiden har han brukt mye tid på hundene sine. I retten har han beskrevet at han hadde mange venner i hundemiljøet, selv om de ikke var veldig nære venner.

Tror ikke han kan drepe

I 2017 ga forfatter Bjørn Olav Jahr ut en bok om Birgitte Tengs-drapet der han peker på Vassbakk som en mulig gjerningsperson.

ÅSTEDET: Tengs ble funnet drept på denne veien om morgenen den 6. mai i 1995. Her fra befaringen tidligere i rettssaken. Foto: Heiko Junge / TV 2

Kvinnen sier at Vassbakk ba henne om ikke å lese boka, men at hun likevel gjorde det.

– Det kapittelet gikk ganske hardt inn på meg, for å si det sånn. Det kom frem mye der som jeg verken kunne tenke meg eller forestille meg, sier hun.

Ifølge kvinnen fortalte Vassbakk henne aldri om sitt omfattende rulleblad. Det eneste han sa, var at han hadde sittet i fengsel for å ha kjørt for fort, mener hun.

Kvinnen får også direkte spørsmål om hun tror Vassbakk er i stand til å ta livet av noen.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke se for meg at han har gjort noe så vondt. Jeg velger i hvert fall å tro det, sier hun.

Uenige om relevans

Kvinnen er én av to ekskjærester som har vært kalt inn til Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Tidligere har aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, uttalt til TV 2 at dette er relevant for å «belyse hvordan tiltalte har hatt det i gode og dårlige perioder».

Vassbakks forsvarere, Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein, mener ekskjærestenes vitnemål ligger utenfor det som er relevant for skyldspørsmålet i saken.



– Nei, det er ikke relevant for spørsmålet retten skal ta stilling til. Det som derimot er relevant er at hun sier at han aldri har vært voldelig mot henne og at hun sier at «om det er noen han i så fall skulle vært voldelig mot, så er det meg». Hun sier også at hun aldri kunne tenke seg at han har drept noen, sier Kristensen.



FORSVARER: Advokat Stian Kristensen forsvarer Johny Vassbakk sammen med advokat Stian Trones Bråstein. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hun kommer samtidig med flere opplysninger, som hun opplevde som ugreit. Hvordan ser dere på det?



– Dette er et parforhold som har vært utfordrende i perioder. Hennes innvendinger er i hovedsak knyttet opp mot den fetisjen han har. Det er lett å forstå at det har vært utfordrende for henne å forholde seg til. Samtidig er det alltid to i et parforhold, og man skal være forsiktig med å ensidig legge hennes forklaringer til grunn.